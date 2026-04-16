16 апреля 2026 в 16:08

В МИД обозначили позицию России по прекращению огня на Ближнем Востоке

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко на встрече с послом Ирана в Москве Каземом Джалали подтвердил принципиальную поддержку режима прекращения огня в конфликте на Ближнем Востоке, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства РФ. В ходе беседы российская сторона акцентировала важность урегулирования противоречий политическим путем.

С российской стороны подтверждена принципиальная поддержка режима прекращения огня, который должен соблюдаться в изначально согласованных рамках, — подчеркнули в МИД.

Также была отмечена необходимость продолжения переговорных усилий, направленных на деэскалацию и достижение долгосрочной нормализации обстановки. В Москве убеждены, что такой подход отвечает коренным интересам всех государств ближневосточного региона.

Ранее член Совета по целесообразности Исламской Республики Мохсен Резаи охарактеризовал текущую ситуацию не как окончательное перемирие, а как «военное затишье», сославшись на формулировку верховного лидера Исламской Республики Моджтабы Хаменеи.

