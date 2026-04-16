16 апреля 2026 в 17:32

Судью из Курска подозревают в получении крупной взятки

Бастрыкин возбудил дело о взятке против зампредседателя курского суда Петровой

Глава СК РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении зампредседателя Ленинского районного суда Курска Ольги Петровой, сообщает канал ведомства в мессенджере MAX. Ей вменяют получение взятки в особо крупном размере.

Председателем СК РФ Александром Бастрыкиным с согласия Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении заместителя председателя Ленинского районного суда Курска Ольги Петровой по факту получения ею взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), — отметили в ведомстве.

Ранее в Генпрокуратуре РФ сообщили, что бывшая судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева была объявлена в международный розыск. Она находится за пределами России. Суд счел возможным рассмотреть гражданское дело в отсутствие самой Хахалевой и ее матери Ольги. По мнению инстанции, их неявка не может быть признана уважительной.

До этого Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении двух судей в отставке — Каринэ Голиковой и Валерия Тарасова в Санкт-Петербурге. Голикова подозревается в получении взятки в особо крупном размере, в то время как бывшему председателю суда Тарасову вменяется посредничество в коррупционной сделке.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медведев раскрыл, в какой сфере Россия нуждается в суверенных технологиях
Трамп раскрыл, когда начнет действовать перемирие между Израилем и Ливаном
Захарова высказалась о блокаде Ормузского пролива США
Политолог разоблачил планы Ирана, который призывает США и Израиль к ответу
Захарова поставила точку в вопросе американской блокады портов Ирана
Силовики раскрыли, как офис Зеленского отмывает миллиарды
Камила Валиева рассталась с 34-летним хоккеистом
Постпред России объяснил, как Европа может втянуть себя в войну с РФ
Семье погибшего в Оренбуржье полицейского окажут помощь
«Серьезный звонок»: политолог о страхе Евросоюза перед выборами в Болгарии
«Все равно вас посадят»: Собчак неожиданно поддержала экс-мужа Лерчек
Захарова раскрыла, при каком условии возобновится диалог России и Японии
«Новость шокировала»: Захарова об осквернении памятников Жукову в Сербии
Медведев раскрыл, с каких «задворков» вырвалась Россия
«Спектакли на потеху»: военкора Земцова пристыдили за угрозы самоубийством
ВСУ атаковали танкер в российских водах: подробности, жертвы, флаг Либерии
Шойгу пригрозил Прибалтике и Финляндии из-за ударов дронов ВСУ
Полиция раскрыла личность подозреваемого в стрельбе в Оренбуржье
В Одинцово возбудили уголовное дело после массового отравления детей
Полковник ответил, какое оружие в зоне СВО наводит ужас на ВСУ и Запад
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

