Судью из Курска подозревают в получении крупной взятки Бастрыкин возбудил дело о взятке против зампредседателя курского суда Петровой

Председателем СК РФ Александром Бастрыкиным с согласия Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении заместителя председателя Ленинского районного суда Курска Ольги Петровой по факту получения ею взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), — отметили в ведомстве.

Ранее в Генпрокуратуре РФ сообщили, что бывшая судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева была объявлена в международный розыск. Она находится за пределами России. Суд счел возможным рассмотреть гражданское дело в отсутствие самой Хахалевой и ее матери Ольги. По мнению инстанции, их неявка не может быть признана уважительной.

До этого Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении двух судей в отставке — Каринэ Голиковой и Валерия Тарасова в Санкт-Петербурге. Голикова подозревается в получении взятки в особо крупном размере, в то время как бывшему председателю суда Тарасову вменяется посредничество в коррупционной сделке.