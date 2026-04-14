В Санкт-Петербурге возбудили уголовные дела против двух судей

Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении двух судей в отставке — Каринэ Голиковой и Валерия Тарасова в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба СК. Голикова подозревается в получении взятки в особо крупном размере, в то время как бывшему председателю суда Тарасову вменяется посредничество в коррупционной сделке.

По версии следствия, в период с 2024 по 2025 год Голикова при содействии посредника получила 2,5 млн рублей за вынесение решения по гражданскому иску в пользу заявителя. Вердикт обязывал коммерческие структуры выплатить истцу сумму не менее 300 млн рублей. В настоящее время сотрудники СК РФ проводят комплекс необходимых следственных действий для закрепления доказательной базы и установления всех обстоятельств преступления.

