Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
14 апреля 2026 в 12:24

В Санкт-Петербурге возбудили уголовные дела против двух судей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении двух судей в отставке — Каринэ Голиковой и Валерия Тарасова в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба СК. Голикова подозревается в получении взятки в особо крупном размере, в то время как бывшему председателю суда Тарасову вменяется посредничество в коррупционной сделке.

По версии следствия, в период с 2024 по 2025 год Голикова при содействии посредника получила 2,5 млн рублей за вынесение решения по гражданскому иску в пользу заявителя. Вердикт обязывал коммерческие структуры выплатить истцу сумму не менее 300 млн рублей. В настоящее время сотрудники СК РФ проводят комплекс необходимых следственных действий для закрепления доказательной базы и установления всех обстоятельств преступления.

Ранее подполковника Филиппа Самонина, начальника военного оркестра Военного университета Минобороны РФ, обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Офицер находится под домашним арестом до 2 октября.

До этого в суд передали уголовное дело экс-главы Серпухова и его сообщников о взятках, мошенничестве и превышении полномочий. В 2024 году чиновники получили от предпринимателей почти 10 млн рублей.

Регионы
Санкт-Петербург
судьи
коррупция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине умерла олимпийская чемпионка по бегу
Балицкий раскрыл последствия массированных атак ВСУ на Запорожье
Булыкин раскрыл, как в дальнейшем изменят лимит на легионеров в РПЛ
Диетолог перечислила полезные виды рыб по доступным ценам
В Кремле объяснили ограничения против зарубежных мессенджеров
Фотомодель Диброва рассказала об отношениях с бывшим мужем
Названа главная опасность снарядов, которыми ВСУ атаковали Ленобласть
«Давайте дождемся»: Песков поставил Мадьяра на место после слов о Путине
Власти назвали число сбитых над Белгородской областью беспилотников
«Здесь цифры говорящие»: Песков пристыдил ВСУ за огонь в Пасху
В Кремле обозначили роль Дмитриева в мировой повестке
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 апреля: где сбои в России
Россия потребовала включить всех в переговоры по контролю над вооружениями
Ветеран ЦСКА призвал распустить всех легионеров из клубов РПЛ
Появились кадры захвата вооруженного лудомана во Владикавказе
«Динамика доминирует»: в Кремле послали Киеву опасный сигнал по переговорам
Кремль сделал неожиданное предложение Вашингтону
Киберэксперт ответил, кто в первую очередь может стать жертвой мошенников
«Это не путь в прошлое»: Песков объяснил логику цифровых ограничений
Песков раскрыл, когда в России снимут ограничения с интернета
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.