13 апреля 2026 в 10:54

Экс-глава Серпухова пошел под суд за взятки

СК РФ: дело о взятке экс-главы Серпухова передали в суд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Уголовное дело о взятке, мошенничестве и превышении полномочий в отношении бывшего главы подмосковного Серпухова передано в суд, сообщили в пресс-службе СК РФ по Московской области. По делу также проходят его бывший заместитель, директор комбината благоустройства и два его заместителя.

В Московской области перед судом предстанут бывший глава городского округа Серпухов, его бывший заместитель, директор комбината благоустройства и два его заместителя, а также предприниматель, обвиняемые в совершении коррупционных преступлений, — сказали в пресс-службе.

В ходе следствия установлено, что на протяжении 2024 года глава городского округа Серпухов при содействии двух своих заместителей и директора комбината благоустройства получил взятки от двух предпринимателей. Общая сумма незаконного вознаграждения составила 9 млн 889 тыс. рублей.

Ранее суд постановил обратить в доход государства имущество экс-главы Вологды Евгения Шулепова, обвиняемого в коррупции. У чиновника изъяли 47 объектов недвижимости, автомобили, более 72 млн рублей на счетах и крупные суммы наличных в рублях и валюте. В ходе расследования также взыскали средства от продажи объектов в Сочи.

