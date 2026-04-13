Экс-глава Серпухова пошел под суд за взятки СК РФ: дело о взятке экс-главы Серпухова передали в суд

Уголовное дело о взятке, мошенничестве и превышении полномочий в отношении бывшего главы подмосковного Серпухова передано в суд, сообщили в пресс-службе СК РФ по Московской области. По делу также проходят его бывший заместитель, директор комбината благоустройства и два его заместителя.

В ходе следствия установлено, что на протяжении 2024 года глава городского округа Серпухов при содействии двух своих заместителей и директора комбината благоустройства получил взятки от двух предпринимателей. Общая сумма незаконного вознаграждения составила 9 млн 889 тыс. рублей.

