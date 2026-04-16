«Все равно вас посадят»: Собчак неожиданно поддержала экс-мужа Лерчек

Собчак назвала несправедливым приговор бывшему мужу Лерчек

Артем Чекалин Артем Чекалин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Журналистка Ксения Собчак в Telegram-канале назвала несправедливостью приговор бывшему мужу блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Артему Чекалину. Его признали виновным в выводе из страны более 250 млн рублей.

Все, что происходит вокруг Чекалиных, — какой-то беспросветный мрак... И главный сигнал для всех — не надо выплачивать все деньги: все равно вас посадят. Дикая несправедливость, — написала Собчак.

Ранее адвокат Станислав Вершинин выразил мнение, что у Чекалина практически нет шансов на отмену приговора. В то же время, по мнению эксперта, снижение срока или переквалификация теоретически возможна, если вышестоящая инстанция согласится с доводами защиты об отсутствии валютного состава.

До этого бизнесмен Андрей Ковалев назвал приговор слишком мягким. Он считает, что трое детей Чекалина и рак в четвертой стадии с метастазами его бывшей жены не должны быть смягчающими обстоятельствами. Ковалев также усомнился в правдивости диагноза знаменитости, которая активно делится с подписчиками личной жизнью даже во время лечения.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
