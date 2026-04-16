Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
16 апреля 2026 в 17:49

Гладков раскрыл число пострадавших при атаке ВСУ на Белгородскую область

Гладков: четыре женщины пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Четыре мирных жительницы пострадали в результате атаки ВСУ на Шебекинский округ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Трое из них — из города Шебекино, еще одна — из села Новая Таволжанка.

Шебекинский округ атакован беспилотниками ВСУ. Четыре мирных жителя получили различные ранения. В городе Шебекино беспилотник ударил по административному зданию. Ранены трое сотрудников, — уточнил губернатор.

У одной из пострадавших диагностирована минно-взрывная травма, касательные ранения грудной клетки и руки, а также слепое осколочное ранение ноги. У двух других — баротравмы и минно-взрывные травмы. Женщинам оказали помощь в Шебекинской ЦРБ, после чего направили в больницу №2 Белгорода. Повреждены остекление, фасад здания и один легковой автомобиль.

В селе Новая Таволжанка в результате атаки дрона получила ранение местная жительница. Врачи диагностировали у нее минно-взрывную травму, слепое осколочное ранение и ссадину плеча.

Ранее Гладков сообщил, что двое мирных жителей пострадали в Белгородском и Грайворонском округах в результате атак украинских беспилотников. Одному из них медики диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения грудной клетки, руки и ноги, второй — баротравму и слепые осколочные ранения ног.

Регионы
Белгородская область
Вячеслав Гладков
ВСУ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.