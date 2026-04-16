В Нижнем Новгороде столкнулись три автомобилиста

В Нижнем Новгороде произошла авария с участием трех автомобилей, сообщает ИА «Время Н». Инцидент произошел у дома № 213 «Б» на Московском шоссе.

Сообщается, что ДТП произошло около 19 часов. Водитель ВАЗ при повороте не уступил дорогу Renault, который отбросило в другой легковой автомобиль марки KIA.

В результате аварии пострадал пассажир ВАЗа. Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники ГИБДД.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате ДТП в Белебеевском районе Башкирии, трагедия случилась около шести утра на 28-м километре трассы Белебей — Приютово. По предварительным данным, за рулем легковушки находился 16-летний подросток — его госпитализировали в тяжелом состоянии.