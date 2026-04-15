Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 10:03

Подросток устроил ДТП с четырьмя погибшими в российском регионе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Четыре человека погибли в результате ДТП в Белебеевском районе Башкирии, сообщила пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции. По предварительным данным, за рулем легковушки находился 16-летний подросток. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Трагедия случилась около шести утра на 28-м километре трассы Белебей — Приютово. Подросток за рулем авто Daewoo Nexia не справился с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет и опрокинулась. На месте погибли 27-летний мужчина и три женщины в возрасте 25, 28 и 29 лет.

Личности всех погибших устанавливаются. Правоохранители проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Обстоятельства, при которых подросток оказался за рулем, также выясняются.

Ранее три ребенка и взрослый пострадали в ДТП на участке трассы М-5 «Урал» в Пензенской области. Авария произошла на 768-м километре магистрали вблизи рабочего поселка Евлашево Кузнецкого района. Среди жертв оказался младенец, которому не исполнилось и года.

Регионы
Башкирия
ДТП
аварии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Улан-Удэ задержали мужчину за мошенничество под видом военного юриста
Подмосковные аэроклубы несут серьезные убытки из-за украинских «птичек»
В Германии призвали Мерца не тешить украинцев надеждой на победу над РФ
ВСУ оставили смертоносный «хлам» при бегстве из Димитрова
Россиянам могут сделать скидку на ЖКХ при одном условии
Си Цзиньпин попросил Лаврова передать привет Путину
Появилась новая информация о контратаке ВСУ у Гуляйполя
Юрист раскрыла, что грозит за перевоз стройматериалов в пассажирском лифте
Среди россиянок вырос спрос на донорскую сперму
Тело убитого сослуживцем солдата ВСУ съели собаки
Стало известно о популярных схемах мошенников на сайтах знакомств
Вооруженный Джокер гулял у гольф-поля Трампа в Лос-Анджелесе
Захарова четко описала отношение США к союзникам по НАТО
В Сети появились кадры обысков у обманувших ФНС бизнесменов
Европейская страна может отсрочить введение виз для россиян
Россиянам назвали возраст, в котором чаще всего начинается деменция
Школьник впал в кому из-за укуса клеща в Сибири
Прокуратура нашла массовые нарушения в нацпарке и заповеднике Сочи
Россиян предупредили о невероятных штрафах за клевету в переписке
Россияне внезапно подняли продажи одного алкогольного напитка
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.