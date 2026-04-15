Подросток устроил ДТП с четырьмя погибшими в российском регионе Четыре человека погибли в результате ДТП в Башкирии

Четыре человека погибли в результате ДТП в Белебеевском районе Башкирии, сообщила пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции. По предварительным данным, за рулем легковушки находился 16-летний подросток. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Трагедия случилась около шести утра на 28-м километре трассы Белебей — Приютово. Подросток за рулем авто Daewoo Nexia не справился с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет и опрокинулась. На месте погибли 27-летний мужчина и три женщины в возрасте 25, 28 и 29 лет.

Личности всех погибших устанавливаются. Правоохранители проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Обстоятельства, при которых подросток оказался за рулем, также выясняются.

Ранее три ребенка и взрослый пострадали в ДТП на участке трассы М-5 «Урал» в Пензенской области. Авария произошла на 768-м километре магистрали вблизи рабочего поселка Евлашево Кузнецкого района. Среди жертв оказался младенец, которому не исполнилось и года.