Военэксперт оценил перспективу возможной операции США на Кубе

Для Соединенных Штатов крайне опасно вести боевые действия одновременно с Ираном и Кубой, заявил NEWS.ru военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, вероятнее всего, Вашингтон для начала закроет все свои вопросы на иранском направлении.

Ближневосточный кризис тянет очень серьезные и финансовые, и военные ресурсы. Действовать на два фронта касательно той же Кубы и Ирана — это весьма рискованно для США. Об этом гласит любая военная мудрость. Поэтому я думаю, что сейчас Штаты всячески пытаются закончить все то, что происходит на Ближнем Востоке, и лишь только после этого приступят к другим реализациям, в том числе по отношению к кубинцам. Но действовать одновременно и на иранском, и на кубинском участке для Вашингтона будет с большой долей вероятности неэффективно, — пояснил Марочко.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что США потребуется несколько месяцев, чтобы подготовиться к боевым действиям против Кубы. По его словам, сейчас американские военные силы сосредоточены на Ближнем Востоке.