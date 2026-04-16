Рогозин дополнил список подлежащих уничтожению целей в Европе

Список целей для ВС России в Европе должен начинаться с адресов всех западных политиков, решивших пролить русскую кровь, сказал NEWS.ru сенатор, начальник Центра специального назначения «Барс-Сармат» Дмитрий Рогозин. По его мнению, опубликованный Минобороны перечень производств БПЛА для ВСУ на Западе — лишь «вершина айсберга».

Я считаю, что начинаться он должен с адресов всех западных политиков, принимавших решение пролить русскую кровь. Они являются главными военными целями, военными преступниками, подлежащими уничтожению, — подчеркнул политик.

По словам сенатора, сегодня в распоряжении Киева неограниченная поддержка всего коллективного Запада. При этом в качестве донора Украины, подчеркнул он, выступает не только Европа, но и США.

США являются безусловными союзниками Владимира Зеленского, несмотря на бездарный спектакль, разыгрываемый Дональдом Трампом. К тому же, в отличие от нас у киевского режима нет санкций, и он имеет все необходимое в свободном доступе, — добавил собеседник.

Ранее Минобороны РФ сообщило о планах Европы нарастить производство и поставки беспилотников для украинской армии. Ведомство также обнародовало список предприятий на Западе, выпускающих дроны для ВСУ.