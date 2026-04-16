Рогозин дополнил список подлежащих уничтожению целей в Европе

16 апреля 2026 в 17:51

Рогозин: список целей для РФ в Европе должен начинаться с адресов политиков

Список целей для ВС России в Европе должен начинаться с адресов всех западных политиков, решивших пролить русскую кровь, сказал NEWS.ru сенатор, начальник Центра специального назначения «Барс-Сармат» Дмитрий Рогозин. По его мнению, опубликованный Минобороны перечень производств БПЛА для ВСУ на Западе — лишь «вершина айсберга».

Я считаю, что начинаться он должен с адресов всех западных политиков, принимавших решение пролить русскую кровь. Они являются главными военными целями, военными преступниками, подлежащими уничтожению, — подчеркнул политик.

По словам сенатора, сегодня в распоряжении Киева неограниченная поддержка всего коллективного Запада. При этом в качестве донора Украины, подчеркнул он, выступает не только Европа, но и США.

США являются безусловными союзниками Владимира Зеленского, несмотря на бездарный спектакль, разыгрываемый Дональдом Трампом. К тому же, в отличие от нас у киевского режима нет санкций, и он имеет все необходимое в свободном доступе, — добавил собеседник.

Ранее Минобороны РФ сообщило о планах Европы нарастить производство и поставки беспилотников для украинской армии. Ведомство также обнародовало список предприятий на Западе, выпускающих дроны для ВСУ.

Власть
Дмитрий Рогозин
Европа
Украина
дроны
Дмитрий Горин
Елена Васильченко
Медведев раскрыл, в какой сфере Россия нуждается в суверенных технологиях
Трамп раскрыл, когда начнет действовать перемирие между Израилем и Ливаном
Захарова высказалась о блокаде Ормузского пролива США
Политолог разоблачил планы Ирана, который призывает США и Израиль к ответу
Захарова поставила точку в вопросе американской блокады портов Ирана
Силовики раскрыли, как офис Зеленского отмывает миллиарды
Камила Валиева рассталась с 34-летним хоккеистом
Постпред России объяснил, как Европа может втянуть себя в войну с РФ
Семье погибшего в Оренбуржье полицейского окажут помощь
«Серьезный звонок»: политолог о страхе Евросоюза перед выборами в Болгарии
«Все равно вас посадят»: Собчак неожиданно поддержала экс-мужа Лерчек
Захарова раскрыла, при каком условии возобновится диалог России и Японии
«Новость шокировала»: Захарова об осквернении памятников Жукову в Сербии
Медведев раскрыл, с каких «задворков» вырвалась Россия
«Спектакли на потеху»: военкора Земцова пристыдили за угрозы самоубийством
ВСУ атаковали танкер в российских водах: подробности, жертвы, флаг Либерии
Шойгу пригрозил Прибалтике и Финляндии из-за ударов дронов ВСУ
Полиция раскрыла личность подозреваемого в стрельбе в Оренбуржье
В Одинцово возбудили уголовное дело после массового отравления детей
Полковник ответил, какое оружие в зоне СВО наводит ужас на ВСУ и Запад
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

