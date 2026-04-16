В кодексе православного бизнесмена назвали один тяжкий грех

16 апреля 2026 в 17:51

В кодексе православного бизнесмена указали задержку зарплаты как тяжкий грех

Проект кодекса православного предпринимателя представили в храме Христа Спасителя на конференции «Вера и дело», передает РИА Новости. В материале уточняется, что удержание заработка в нем названо тяжким грехом, поскольку труд должен оплачиваться справедливо.

Бизнес — это форма служения Богу и людям. Богатство — инструмент для совершения добрых дел. Справедливость: выплата достойной «белой» зарплаты без задержек. Удержание заработка — тяжкий грех, — говорится в представленном участникам конференции проекте кодекса.

Ранее патриарх поздравил президента России Владимира Путина с праздником Воскресения Христова. Он поблагодарил главу государства за внимание к служению Русской православной церкви и пожелал Путину иметь духовную защиту от всякого врага и супостата.

Священнослужитель также передал поздравления мэру Москвы Сергею Собянину. Он отметил высокий уровень церковно-государственных отношений и успешную реализацию совместных социальных проектов и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

