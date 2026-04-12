12 апреля 2026 в 12:26

Патриарх Кирилл поздравил Собянина с Пасхой и поблагодарил за храмы

Патриарх Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил поздравление в адрес мэра Москвы Сергея Собянина по случаю Светлой Пасхи. Предстоятель Русской православной церкви выразил признательность главе города за активную поддержку религиозных инициатив и личное участие в жизни приходов, что следует из текста поздравления на сайте РПЦ.

С признательностью хотел бы отметить высокий уровень церковно-государственных отношений, сложившийся в Первопрестольном граде при вашем личном внимании и содействии в строительстве храмов, — подчеркивается в поздравлении.

Патриарх также выделил успешную реализацию совместных социально значимых проектов, которые важны для жителей столицы. Он выразил надежду, что сложившееся «доброе соработничество» между церковью и городскими властями будет развиваться и в будущем.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к православным христианам и всем гражданам страны, отмечающим Пасху. Он подчеркнул, что этот праздник наполняет сердца миллионов людей искренней радостью и верой в торжество любви, добра и справедливости.

Сергей Собянин
патриарх Кирилл
РПЦ
