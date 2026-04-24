Юрист ответил, как изменение Земельного кодекса повлияло на систему ВРИ Юрист Бандорин: принятие 295-ФЗ не привело к реформам ВРИ

Принятие 295-ФЗ не привело к реформированию системы видов разрешенного пользования (ВРИ), заявил Readovka.news кандидат юридических наук, доцент кафедры экологического и земельного права юридического факультета МГУ Леонид Бандорин. Он отметил, что закон был инициирован Росреестром, что указывает на отсутствие планов по реформированию земельной сферы.

Юрист подчеркнул, что закон позволил устранить многолетнюю правовую неопределенность, связанную с объектами культурного наследия. По его словам, теперь бизнес столкнется с меньшим количеством административных барьеров при вовлечении этих территорий в хозяйственный оборот.

По мнению Бандорина, комплексное развитие территорий не должно быть единственным способом. Он отметил, что в городах с высокой плотностью исторически ценных массивов требуется точечная застройка.

Ранее сообщалось, что у собственников земельных участков осталось чуть меньше двух лет на их освоение. Норма установила трехлетний срок для освоения участков в населенных пунктах, а также садовых и огородных территорий.