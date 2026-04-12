Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 апреля 2026 в 12:59

Патриарх Кирилл поздравил Путина с Пасхой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Патриарх Московский и всея Руси Патриарх Кирилл поздравил президента России Владимира Путина с праздником Воскресения Христова, говорится на сайте Московского патриархата. Он поблагодарил главу государства за за внимание к служению Русской православной церкви.

Хотел бы искренне поблагодарить Вас за неизменное внимание к служению Русской православной церкви. <...> Пусть Воскресший Христос и впредь обновляет и восполняет Ваши силы, хранит от всякого врага и супостата, споспешествует в трудах на пользу Отечества, — говорится в тексте.

Ранее Патриарх также поздравил мэра Москвы Сергея Собянина с Пасхой. Он отметил высокий уровень церковно-государственных отношений и успешную реализацию совместных социальных проектов. Он выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

патриарх Кирилл
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин обменялся с Лукашенко поздравлениями с Пасхой
Песков назвал точку отсчета начала сложных переговоров по Украине
В атакованном США православном храме Тегерана прошла пасхальная служба
«Жаль всех рабов»: Такер Карлсон поставил Трампа перед неудобным фактом
«Можно сделать сегодня»: Песков дал совет Зеленскому во время перемирия
В МВД раскрыли способ создать надежный пароль
В Иране заявили о подготовке нового режима для Ормузского пролива
Патриарх Кирилл поздравил Путина с Пасхой
В Дагестане арестовали инженера по делу о прорыве плотины в водохранилище
Песков заявил, что Европа не останется без газа
Симоньян впервые рассказала о последних словах Кеосаяна перед комой
Королевская семья Британии: новости, Миддлтон вызвала Гарри на разговор
США оказались в списке должников ВОЗ
Назван залог долгосрочного мира на Украине
Четыре иностранца похищены в Мали в зоне влияния боевиков
Пушков назвал США «падающим гегемоном»
Россиянам рассказали о последствиях жарки шашлыков на балконе
Тела супругов нашли после обстрела ВСУ во время пасхального перемирия
Великобритания обвинила Трампа в ухудшении двусторонних отношений
Спасенным из зоны СВО украинцам выплатили по 10 тыс. рублей
Дальше
Самое популярное
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.