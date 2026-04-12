Патриарх Кирилл поздравил Путина с Пасхой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве

Патриарх Московский и всея Руси Патриарх Кирилл поздравил президента России Владимира Путина с праздником Воскресения Христова, говорится на сайте Московского патриархата. Он поблагодарил главу государства за за внимание к служению Русской православной церкви.

Хотел бы искренне поблагодарить Вас за неизменное внимание к служению Русской православной церкви. <...> Пусть Воскресший Христос и впредь обновляет и восполняет Ваши силы, хранит от всякого врага и супостата, споспешествует в трудах на пользу Отечества, — говорится в тексте.

Ранее Патриарх также поздравил мэра Москвы Сергея Собянина с Пасхой. Он отметил высокий уровень церковно-государственных отношений и успешную реализацию совместных социальных проектов. Он выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.