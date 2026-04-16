«Не стали прививкой»: Матвиенко об угрозе третьей мировой войны Матвиенко заявила, что угроза третьей мировой войны велика как никогда раньше

Угроза третьей мировой войны сегодня велика как никогда, а две предыдущие мировые войны не стали для человечества «прививкой», заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на 152-й Ассамблее Межпарламентского союза в Стамбуле. По словам спикера, мир собрался на ассамблею в тревожное время, когда уроки истории так и не были усвоены, передает РИА Новости.

Мы собрались на ассамблею в тревожное для мира время. В истории уже были страшные трагедии, но даже две мировые войны, похоже, не стали «прививкой» от третьей. Угроза велика, как никогда, — сказала Матвиенко.

Спикер Совфеда отметила, что в мире не удалось создать по-настоящему коллективную систему безопасности. Она подчеркнула, что после холодной войны группа североатлантических государств сделала ставку на гегемонию, навязывая миру свои интересы и специфические ценности.

Политик добавила, что инструменты глобализации изначально призваны служить всему человечеству, но сегодня обслуживают лишь интересы одного полюса. Не случайно эта проблема стала на нынешней ассамблее одной из главных тем, констатировала глава Совета Федерации.

