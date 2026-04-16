16 апреля 2026 в 17:45

«Не стали прививкой»: Матвиенко об угрозе третьей мировой войны

Матвиенко заявила, что угроза третьей мировой войны велика как никогда раньше

Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Угроза третьей мировой войны сегодня велика как никогда, а две предыдущие мировые войны не стали для человечества «прививкой», заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на 152-й Ассамблее Межпарламентского союза в Стамбуле. По словам спикера, мир собрался на ассамблею в тревожное время, когда уроки истории так и не были усвоены, передает РИА Новости.

Мы собрались на ассамблею в тревожное для мира время. В истории уже были страшные трагедии, но даже две мировые войны, похоже, не стали «прививкой» от третьей. Угроза велика, как никогда, — сказала Матвиенко.

Спикер Совфеда отметила, что в мире не удалось создать по-настоящему коллективную систему безопасности. Она подчеркнула, что после холодной войны группа североатлантических государств сделала ставку на гегемонию, навязывая миру свои интересы и специфические ценности.

Политик добавила, что инструменты глобализации изначально призваны служить всему человечеству, но сегодня обслуживают лишь интересы одного полюса. Не случайно эта проблема стала на нынешней ассамблее одной из главных тем, констатировала глава Совета Федерации.

Ранее в Сети вспомнили предсказание лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что третья мировая война может начаться в 2027 году. Политик отмечал, что США сдают позиции, Европа «состарилась», а Китай не готов брать на себя роль гегемона.

Медведев раскрыл, в какой сфере Россия нуждается в суверенных технологиях
Трамп раскрыл, когда начнет действовать перемирие между Израилем и Ливаном
Захарова высказалась о блокаде Ормузского пролива США
Политолог разоблачил планы Ирана, который призывает США и Израиль к ответу
Захарова поставила точку в вопросе американской блокады портов Ирана
Силовики раскрыли, как офис Зеленского отмывает миллиарды
Камила Валиева рассталась с 34-летним хоккеистом
Постпред России объяснил, как Европа может втянуть себя в войну с РФ
Семье погибшего в Оренбуржье полицейского окажут помощь
«Серьезный звонок»: политолог о страхе Евросоюза перед выборами в Болгарии
«Все равно вас посадят»: Собчак неожиданно поддержала экс-мужа Лерчек
Захарова раскрыла, при каком условии возобновится диалог России и Японии
«Новость шокировала»: Захарова об осквернении памятников Жукову в Сербии
Медведев раскрыл, с каких «задворков» вырвалась Россия
«Спектакли на потеху»: военкора Земцова пристыдили за угрозы самоубийством
ВСУ атаковали танкер в российских водах: подробности, жертвы, флаг Либерии
Шойгу пригрозил Прибалтике и Финляндии из-за ударов дронов ВСУ
Полиция раскрыла личность подозреваемого в стрельбе в Оренбуржье
В Одинцово возбудили уголовное дело после массового отравления детей
Полковник ответил, какое оружие в зоне СВО наводит ужас на ВСУ и Запад
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

