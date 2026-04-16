Военэксперт объяснил, как Иран ответит на удары США по объектам энергетики

Военэксперт Сивков: Иран обесточит Израиль в ответ на энергетические удары США

Иран в ответ на возможные удары США по своей энергетической инфраструктуре может обесточить Израиль, уничтожив его крупные электростанции, заявил NEWS.ru доктор военных наук капитан 1-го ранга запаса Константин Сивков. По его словам, американские атаки, скорее всего, будут носить ограниченный демонстративный характер.

Энергетических объектов у Ирана достаточно много и разрушить их все — это проблематичное дело. Тегеран на такую атаку Вашингтона ответит зеркально. Он ударит по энергетике на территории арабских стран и американским базам. Иран может атаковать, например, Израиль — там всего две крупные электростанции. Если их уничтожить, то страна останется без электроэнергии. Со стороны США могут быть ограниченные удары по каким-то точкам в Иране как демонстрация решимости, но эти атаки существенно не скажутся на иранской энергетике, — сказал Сивков.

Он добавил, что у США сейчас пока еще недостаточное количество оружия для массивного удара. По его словам, основная часть накопленных сил и средств уже была потрачена в ходе ближневосточного конфликта.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США ударят по энергетической инфраструктуре Ирана, если тот примет неверные решения. По его словам, морская блокада со стороны американских военных продолжится столько, сколько потребуется.