Нижегородка предстала перед судом за враждебный комментарий в Telegram

В Нижнем Новгороде жительница Кстова предстала перед судом по статье о возбуждении ненависти либо вражды за оставленный комментарий в мессенджере Telegram, пишет Pravda-nn.ru. В качестве наказания ей назначили штраф в размере 10 тыс. рублей.

По данным пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области, в августе 2025 года женщина оставила враждебный комментарий под постом, в котором говорилось об уголовном деле в отношении тренера по рукопашному бою. Лингвистическая экспертиза показала, что в ее высказывании были «признаки негативной оценки определенной группы лиц по национальному признаку». Свою вину россиянка полностью признала.

Ранее жительницу Кировской области приговорили к шести месяцам лишения свободы условно за комментарий в соцсетях, унижающий павших бойцов СВО. Женщина работает уборщицей производственных помещений.