Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
16 апреля 2026 в 16:28

Нижегородка предстала перед судом за враждебный комментарий в Telegram

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Нижнем Новгороде жительница Кстова предстала перед судом по статье о возбуждении ненависти либо вражды за оставленный комментарий в мессенджере Telegram, пишет Pravda-nn.ru. В качестве наказания ей назначили штраф в размере 10 тыс. рублей.

По данным пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области, в августе 2025 года женщина оставила враждебный комментарий под постом, в котором говорилось об уголовном деле в отношении тренера по рукопашному бою. Лингвистическая экспертиза показала, что в ее высказывании были «признаки негативной оценки определенной группы лиц по национальному признаку». Свою вину россиянка полностью признала.

Ранее жительницу Кировской области приговорили к шести месяцам лишения свободы условно за комментарий в соцсетях, унижающий павших бойцов СВО. Женщина работает уборщицей производственных помещений.

Регионы
Нижний Новгород
штрафы
Telegram
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.