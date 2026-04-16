16 апреля 2026 в 14:46

Во Франции раскрыли, что нашли в парижской квартире Эпштейна

VA: в парижской квартире Эпштейна нашли список из 62 потенциальных жертв

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: Uma Sanghvi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
В парижской квартире финансиста Джеффри Эпштейна следователи обнаружили файл Excel со списком из 62 потенциальных жертв, сообщает издание Valeurs Actuelles. Документ, датированный 13 июня 2007 года, содержит возраст девушек и характер действий в отношении каждой.

Каждый профиль имеет пометку «о» (старше 18) или «u» (несовершеннолетняя). Для 16-летней девушки под инициалом J. в графе указано «была попытка», еще одна несовершеннолетняя тоже пострадала, судя по документу.

Одна из фигуранток списка, Хейли Робсон, заявила в интервью France 2, что файл является неопровержимым доказательством вины Эпштейна. Наличие ссылки на статью уголовного кодекса наводит на мысль, что список составляли адвокаты миллиардера.

Отмечается, что хотя Эпштейн покончил с собой в 2019 году, парижская прокуратура недавно объявила о возобновлении расследования. Ведомство намерено пересмотреть материалы дела в свете так называемых «файлов Эпштейна».

Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс дал показания по делу скандально известного финансиста. Уточнялось, что миллиардер и еще шесть неназванных человек свидетельствовали 3 марта.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

