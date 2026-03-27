27 марта 2026 в 11:37

Назначена дата суда по делу экс-главы Курской области

Суд по делу экс-губернатора Курской области Смирнова начнется 2 апреля

Алексей Смирнов Фото: t.me/moscowcourts*
Разбирательство в Ленинском суде Курска по делу о взятке в отношении экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова начнется 2 апреля, заявили в пресс-службе судебной системы региона. Бывший чиновник заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В связи с этим дело рассмотрят в особом порядке.

Судебное разбирательство в открытом судебном заседании назначено на 10:00 мск 02.04.2026, — сказано в сообщении.

Ранее Смирнов на допросе сообщил, что бывший министр транспорта Роман Старовойт получал десятки миллионов рублей в качестве откатов. Он также рассказал, что ему в качестве благодарности за заключение контрактов на возведение фортификаций от одного подрядчика поступило 12 млн рублей, а от другого — около 9 млн рублей.

Также бывший депутат Курской области Максим Васильев, обвиняемый в растрате бюджетных средств, выделенных АО «Корпорация развития Курской области» для строительства фортификационных сооружений в регионе, сообщил о даче взятки. Он передал деньги бывшему заместителю губернатора области Алексею Дедову в размере 8 млн рублей.

