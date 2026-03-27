27 марта 2026 в 11:13

Мишустин указал на успехи России в IT-сфере без участия Запада

Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россия смогла ускорить замещение западных решений в IT-сфере после ухода зарубежных компаний с отечественного рынка, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии международного цифрового форума Digital Qazaqstan 2026. По его словам, которые приводит ТАСС, именно инженеры, разработчики и аналитики данных обеспечили технологический суверенитет страны в сложных условиях.

Мишустин подчеркнул, что кадровый потенциал позволил России не только оперативно заместить ушедшие зарубежные решения, но и выйти на принципиально новый уровень разработок. Благодаря усилиям специалистов удалось наладить выпуск сложного программного обеспечения, которое ранее полностью зависело от импорта, отметил он.

[Россия научилась выпускать] и самое сложное программное обеспечение. Необходимое для управления производственными процессами, а также проектирования инженерных объектов, для стабильной работы критически значимой инфраструктуры, — сказал Мишустин.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что в сфере информационных технологий востребованы специалисты с высокой квалификацией. По его словам, в этом секторе сохраняется устойчивый спрос на профессионалов с большим опытом работы.

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
