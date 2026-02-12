Стало известно, какие специалисты наиболее востребованы в IT-секторе Депутат Горелкин: в IT-сфере востребованы специалисты с высокой квалификацией

В сфере информационных технологий востребованы специалисты с высокой квалификацией, заявил «Парламентской газете» депутат Госдумы Антон Горелкин. По его словам, в этом секторе сохраняется устойчивый спрос на профессионалов с большим опытом работы.

Такой показатель, как соотношение количества вакансий и резюме, хорош для громких заголовков, но никогда не отражает реальную картину на рынке труда. В ИТ-секторе сохраняется устойчивый спрос на профессиональные кадры: большинство игроков этого рынка категорически не устраивает уровень соискателей, чьи анкеты размещаются на сайтах по поиску работы, — отметил Горелкин.

По его мнению, заявления, что предложений в IT-секторе стало больше из-за того, что многих специалистов заменил ИИ, достаточно спорны. При этом парламентарий отметил, что определенная трансформация рынка происходит — одни профессии сменяют другие.

Он добавил, что, несмотря на активное развитие нейросетей, они все равно не могут работать без контроля человека. Тем, кто хочет работать в IT-секторе, необходимо знать основные тенденции этого рынка, понимать его процессы и совершенствовать квалификацию в нужном русле, подытожил депутат.

Ранее управляющий директор по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Татьяна Тирских заявила, что в течение ближайших семи лет России потребуется замена около 12,2 млн специалистов. Она уточнила, что это коснется строительства и IT-сферы в первую очередь.