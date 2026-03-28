Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 марта 2026 в 10:07

Захарова раскрыла, кого коснется ядерный шантаж Киева

Захарова: Европа станет первой жертвой ядерного шантажа Зеленского

Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Западная Европа станет первой жертвой шантажа президента Украины Владимира Зеленского, если в его руки попадет ядерное оружие, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые передают «Известия», Киев будет не просто «требовать денег и орудия» у этих стран, а диктовать им условия по содержанию своего режима.

Первыми, кто станет жертвами ядерного шантажа со стороны [украинского лидера] Зеленского в случае попадания в его руки ядерного оружия, станет Западная Европа, — сказала она.

Захарова напомнила, что Россия настаивает на безъядерном статусе Украины. Эта позиция РФ основывается на анализе коренных причин украинского кризиса.

Ранее Зеленский заявил, что гарантии безопасности страны должны предусматривать предоставление ей ядерного оружия. По словам главы государства, он часто слышит мнения о том, что победить ядерную державу невозможно, и это стало одним из аргументов в пользу его предложения.

До этого Зеленский выразил готовность принять ядерное оружие от Великобритании и Франции. Он подчеркнул, что сделал бы это с удовольствием.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.