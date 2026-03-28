Западная Европа станет первой жертвой шантажа президента Украины Владимира Зеленского, если в его руки попадет ядерное оружие, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые передают «Известия», Киев будет не просто «требовать денег и орудия» у этих стран, а диктовать им условия по содержанию своего режима.

Захарова напомнила, что Россия настаивает на безъядерном статусе Украины. Эта позиция РФ основывается на анализе коренных причин украинского кризиса.

Ранее Зеленский заявил, что гарантии безопасности страны должны предусматривать предоставление ей ядерного оружия. По словам главы государства, он часто слышит мнения о том, что победить ядерную державу невозможно, и это стало одним из аргументов в пользу его предложения.

До этого Зеленский выразил готовность принять ядерное оружие от Великобритании и Франции. Он подчеркнул, что сделал бы это с удовольствием.