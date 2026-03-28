28 марта 2026 в 09:28

Зеленский потребовал ядерное оружие для Украины

Гарантии безопасности для Украины должны включать передачу стране ядерного оружия, заявил президент Владимир Зеленский, чьи слова приводит издание «Страна.ua». Глава государства аргументировал это тем, что постоянно слышит разговоры о невозможности одержать победу над ядерной державой.

Нам нужно, чтобы с нами так и говорили: «Мы вам дадим НАТО и мы вам дадим ядерное оружие», — сказал украинский лидер.

Ранее представитель американской администрации назвал слова Зеленского о позиции США по Донбассу ложью. Он опроверг заявление, что гарантии безопасности для Киева зависят от выхода ВСУ из региона.

Как считает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, Зеленский воспринимает страну и ее народ исключительно как предмет сделки. По его словам, политик только затягивает разрешение конфликта. При этом, чем дольше Киев цепляется за иллюзии, тем тяжелее будут последствия для самой Украины.

До этого член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема назвал переброску американских систем противовоздушной обороны на Ближний Восток серьезной проблемой для Зеленского. По его словам, вести эффективные боевые действия без них практически невозможно.

Украина
Владимир Зеленский
ядерное оружие
НАТО
Запад
