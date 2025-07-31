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31 июля 2025 в 15:34

Серия массированных ударов «Геранями» по Киеву попала на видео

Военкор Поддубный показал видео с серией ударов «Геранями» по Киеву

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Массированная серия ударов беспилотников «Герань» по Киеву попала на видео. Ролики опубликовал военный корреспондент Евгений Поддубный. По его словам, взрывы звучали в районе аэропорта Жуляны, где расположены американские ЗРК Patriot и цеха по сборке БПЛА. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Ночной комбинированный удар по Киеву. Взрывы звучали в районе аэропорта Жуляны — месту расположения ЗРК Patriot и цехов по сборке БПЛА. Досталось и нескольким промпредприятиям, работающим в интересах ВСУ, — подписал публикацию Поддубный.

Ранее сообщалось, что в ночь на 31 июля российские войска нанесли удары по военным объектам в восьми областях Украины. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия применила более 300 БПЛА и восемь ракет. Взрывы были зафиксированы в Святошинском, Соломенском, Голосеевском и Шевченковском районах Киева. Большая часть ударов пришлась на украинскую столицу и область, также активно поражались объекты в Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях. Российское оборонное ведомство не комментировало данные сведения.

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