Серия массированных ударов «Геранями» по Киеву попала на видео Военкор Поддубный показал видео с серией ударов «Геранями» по Киеву

Массированная серия ударов беспилотников «Герань» по Киеву попала на видео. Ролики опубликовал военный корреспондент Евгений Поддубный. По его словам, взрывы звучали в районе аэропорта Жуляны, где расположены американские ЗРК Patriot и цеха по сборке БПЛА. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Ночной комбинированный удар по Киеву. Взрывы звучали в районе аэропорта Жуляны — месту расположения ЗРК Patriot и цехов по сборке БПЛА. Досталось и нескольким промпредприятиям, работающим в интересах ВСУ, — подписал публикацию Поддубный.

Ранее сообщалось, что в ночь на 31 июля российские войска нанесли удары по военным объектам в восьми областях Украины. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия применила более 300 БПЛА и восемь ракет. Взрывы были зафиксированы в Святошинском, Соломенском, Голосеевском и Шевченковском районах Киева. Большая часть ударов пришлась на украинскую столицу и область, также активно поражались объекты в Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях. Российское оборонное ведомство не комментировало данные сведения.