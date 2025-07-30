Криминалист объяснила, почему опасно делиться геолокацией с партнером Криминалист Брукфилд: партнер-агрессор может выследить жертву по геолокации

В передаче геолокации своему партнеру есть скрытая угроза, заявила криминалист Кэтрин Брукфилд. По ее словам, которые приводит The Guardian, в проблемных отношениях возлюбленный-тиран может намеренно отслеживать жертву.

Для жертв домашнего насилия очевиден риск того, что партнер-тиран сможет отслеживать каждый ваш шаг, — сказала она.

Брукфилд порекомендовала не спешить открывать доступ к геоданным новому возлюбленному. Сначала стоит выстроить доверительные отношения и совместно обсудить необходимость такой функции, пояснила она. Давление или требования постоянного контроля над перемещениями должны стать тревожным сигналом и поводом обратиться за помощью, считает криминалист.

Ранее депутат Госдумы Ксения Горячева заявила, что в России до сих пор не принят закон о противодействии домашнему насилию, потому что вокруг этой темы слишком много споров и страхов. По ее словам, одни считают, что это вмешательство в семью, другие называют пропагандой. Однако, подчеркнула депутат, пока эксперты спорят, судьбы людей рушатся.