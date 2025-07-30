Труп малыша в выгребной яме и побои педофила: дикие ЧП за день

Труп малыша в выгребной яме и побои педофила: дикие ЧП за день

Под Иркутском двухлетний мальчик захлебнулся нечистотами в выгребной яме, в Самаре сгорели дома цыган, в Уфе мужчина попал под следствие за избиение педофила — NEWS.ru рассказывает о громких новостях из рубрики «Происшествия» за день.

Мальчик утонул в нечистотах

Двухлетний ребенок упал в наполненную водой выгребную яму на территории частного дома в селе Улькан Иркутской области, когда родители оставили его без присмотра. В результате мальчик не смог самостоятельно выбраться и погиб.

«Вечером 29 июля в селе Улькан во дворе частного дома двухлетний мальчик, оставшись без присмотра родителей, упал в выгребную яму домовладения, наполненную водой, откуда не смог самостоятельно выбраться», — говорится в сообщении СКР.

Уточняется, что, когда родители обнаружили пропажу ребенка, они попытались спасти его, но доступ к яме преграждал деревянный настил. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В ведомстве призвали граждан не оставлять детей без присмотра.

Сгорели дома цыган

В Самаре огонь дотла сжег дома, где временно проживали цыгане. По данным источника 63.ru, ЧП произошло ночью. Пожарные ликвидировали горение шести незаконных построек.

Общая площадь домов составляла 1000 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал. При этом сами цыгане уже покинули территорию, где проживали. На месте происшествия остались лишь брошенные строения и бездомные животные.

По словам местных жителей, табор переселился в поле у Николаевки. Цыгане потеряли все имущество при пожаре. Сейчас людям запрещено разбирать завалы для поиска уцелевших вещей.

Мужчина попал под следствие за избиение педофила

В Уфе мужчина стал фигурантом уголовного дела после того, как заступился за несовершеннолетнюю девушку. Подросток обратилась к нему на улице и рассказала, что стала жертвой изнасилования. В ответ на это мужчина напал на предполагаемого преступника и нанес ему травмы.

«По факту совершения преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней возбуждено уголовное дело, мужчине предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СУСКР.

Инцидент произошел в квартире в Кировском районе. В компании гостей находилась несовершеннолетняя. Один из взрослых мужчин, по версии следствия, совершил в отношении нее сексуальное насилие. Девушке удалось выбраться и выбежать из квартиры. Будучи на улице, она обратилась за помощью к прохожему. После ее рассказа мужчина поднялся в квартиру и жестоко избил предполагаемого насильника.

В МВД уточнили, что по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Вероятному педофилу вменяется изнасилование несовершеннолетней. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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