Одиночество, благодарность Зеленскому, Галкин: как живет Родион Газманов

Певец, сын народного артиста России Олега Газманова, Родион Газманов, в сентябре прошлого года стал депутатом Московской городской думы. Как сложилась его личная жизнь, почему отказывается от помощи знаменитого отца, что говорил об уехавших артистах?

Что известно о политической карьере Родиона Газманова

25 июня Мосгоризбирком сообщил, что Газманов выдвинул свою кандидатуру в Московскую городскую думу. Баллотировался музыкант от партии «Единая Россия».

В сентябре артист сообщил о попадании в Мосгордуму и поблагодарил всех за него голосовавших.

Газманов в разговоре с NEWS.ru заявил, что не намерен завершать творческую деятельность из-за политической карьеры. Музыкант подчеркнул, что огромное количество общественных мероприятий не повлияет на его вдохновение. Он отметил, что ему хватит сил даже на запись нового альбома.

«Творческую деятельность, конечно же, не прекращаю. Несмотря на огромное количество общественных мероприятий, и время, и вдохновение для новых песен есть. Более того, сил хватает на запись нового альбома. Думаю, что он увидит свет в позднем сентябре», — рассказал Газманов.

Известно, что Родион был включен в украинский список «Миротворец». Газманов-младший неоднократно оказывал гуманитарную помощь жителям новых регионов РФ и был включен в санкционные списки. Сам музыкант заявлял, что это является подтверждением правильности избранного пути.

«Хочу лично поблагодарить Владимира Зеленского за включение меня в персональный санкционный список. Во-первых, потому что там плохих людей не бывает. А во-вторых, там собралась замечательная, прекрасная, творческая компания», — заявлял Газманов.

Как сложилась личная жизнь Газманова

В декабре 2024-го Газманов признался, что до сих пор не женат, поскольку для него семья имеет очень большое значение. По его словам, которые передает Пятый канал, он хочет ответственно подойти к созданию собственной семьи.

«Семья для меня имеет очень большое значение. Возможно, поэтому я еще не женат», — поделился певец.

Газманов отметил, что слово «семья» у него ассоциируется с уютом и поддержкой. Также он подчеркнул, что родные должны любить друг друга бескорыстно и всегда быть готовы прийти на помощь. Кроме того, музыкант хотел бы проводить больше времени с близкими.

Родион отмечал, что на данный момент его счастье — это кот Шелдон. По словам артиста, его домашний питомец — лучшее существо на свете, он даже понимает команды.

Почему Газманов отказывается от помощи отца

Газманов рассказал, что в зрелом возрасте он решил не принимать помощь отца в продюсировании, опасаясь, что родитель может «загазманить» его, сообщает издание «Леди Mail».

«Если я буду следовать всем советам, которые дает мне мой отец (а он дает и прошенные, и непрошенные), не добьюсь того, к чему стремлюсь. К тому же второй Олег Газманов на эстраде не нужен, одного вполне достаточно», — пояснил артист.

Певец также признался, что привык жить в тени отца. По его словам, известность родителя даже вдохновляет, поскольку напоминает артисту, что ему есть куда расти.

Что Газманов говорил о Пугачевой и Галкине

В беседе с aif.ru артист заявил, что не пожмет руку уехавшему после начала СВО комику Максиму Галкину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Он также назвал юмориста предателем.

«Такие люди, как Максим Галкин, для меня нерукопожатны. Для того чтобы собрать на своих концертах публику — по-другому она, видимо, не собирается, — такие артисты поливают грязью, причем всё больше и больше изощряясь, свою страну, теперь уже, видимо, бывшую для них. Получается, ты решил предать свою родину, которая тебя вырастила, из-за денег? Это предательство. Потому что в тот момент, когда ты принял деньги за то, что ты ругаешь свою страну, ты стал предателем. А это неприемлемо. К предателям уже отношение совершенно другое. Я считаю, что в отношении таких артистов любые меры приемлемы — в виде запретов на въезд в РФ, в виде запретов их концертов, в виде запрета любой возможности зарабатывать здесь», — сказал Газманов.

При этом в феврале 2024 года Родион заступился за народную артистку СССР Аллу Пугачеву. Он подчеркнул, что певица продолжает занимать особое место на отечественной эстраде. Газманов считает, что композиции певицы — «краеугольный камень» российской культуры.

«Возможно, скажу какую-то непопулярную вещь нынче, но она (Пугачева. — NEWS.ru) продолжает занимать [особое место на российской эстраде], вне зависимости от ее каких-то взглядов, заявлений, это ее личное дело, на ее совести. Те песни, которые она пела, — это краеугольный камень российской культуры. С этим ничего не поделаешь», — высказался Родион Газманов в шоу «Так сказать» на Rutube.

Он подчеркнул, что необходимо уметь разделять творчество и позицию звезд. Газманов считает, что если человек уехал из страны и плохо отзывается о своей родине, то это, возможно, повод лишить его дохода и недвижимости.

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