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05 июля 2025 в 03:00

Дождь 5 июля — к урожаю, а золотой закат — к теплу: народные приметы

Приметы на 5 июля — что можно и нельзя делать в Евсеев день Приметы на 5 июля — что можно и нельзя делать в Евсеев день Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите заглянуть в будущее через приметы 5 июля? Поведение птиц, зверей и сама погода в этот день становятся вещими знаками. Откройте народную мудрость Евсеева дня: узнайте, что строго запрещено и что обязательно нужно сделать для благополучия.

Погодные приметы

  • Дождь 5 июля — к богатому урожаю хлеба и льна.
  • Радуга в полдень предвещает скорую грозу.
  • Туман над берегами — к сырой и дождливой погоде.
  • Роса вечером — следующий день будет ясным и теплым.
  • Золотой закат — к сухой погоде без осадков в ближайшие дни.

Приметы по поведению зверей и птиц

  • Вороны каркают — к беде или несчастью.
  • Летучие мыши летают после заката — к теплой и ясной погоде.
  • Муравьи прячутся в муравейник — к грозе или сильному дождю.
  • Комары и мошки роем вьются — к солнечным дням.
  • Куры купаются в пыли — к скорому ненастью.

Что нельзя делать 5 июля

  • Ходить в баню — чтобы не потревожить банника (духа бани) и его гостей, иначе можно заболеть или получить травму.
  • Начинать важные дела до полудня — риски будут провальными, а начинания неудачными.
  • Ссориться с близкими — конфликты могут превратить родных во врагов.
  • Отправляться в дальнюю дорогу — поездки сулят неприятности, если их нельзя отложить — будьте осторожны.
  • Ходить босиком по траве незамужним девушкам — это «собьет с пути» суженого.

Что нужно сделать обязательно

  • Провести время с любимыми — укрепляет отношения и приносит гармонию.
  • Собирать целебные травы (лютики, купальницу) — утренняя роса наделяет их особой силой для лечения болезней.
  • Чистить колодцы — вода в них станет чистой и целебной.
  • Навести порядок в доме — отпугивает нечистую силу и привлекает удачу.
  • Делиться уловом рыбы с соседями или нуждающимися — к достатку в доме.

Ранее мы рассказали, к чему снится медведь.

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июль
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эзотерика
Екатерина Метелева
Е. Метелева
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