Дождь 5 июля — к урожаю, а золотой закат — к теплу: народные приметы

Хотите заглянуть в будущее через приметы 5 июля? Поведение птиц, зверей и сама погода в этот день становятся вещими знаками. Откройте народную мудрость Евсеева дня: узнайте, что строго запрещено и что обязательно нужно сделать для благополучия.
Погодные приметы
- Дождь 5 июля — к богатому урожаю хлеба и льна.
- Радуга в полдень предвещает скорую грозу.
- Туман над берегами — к сырой и дождливой погоде.
- Роса вечером — следующий день будет ясным и теплым.
- Золотой закат — к сухой погоде без осадков в ближайшие дни.
Приметы по поведению зверей и птиц
- Вороны каркают — к беде или несчастью.
- Летучие мыши летают после заката — к теплой и ясной погоде.
- Муравьи прячутся в муравейник — к грозе или сильному дождю.
- Комары и мошки роем вьются — к солнечным дням.
- Куры купаются в пыли — к скорому ненастью.
Что нельзя делать 5 июля
- Ходить в баню — чтобы не потревожить банника (духа бани) и его гостей, иначе можно заболеть или получить травму.
- Начинать важные дела до полудня — риски будут провальными, а начинания неудачными.
- Ссориться с близкими — конфликты могут превратить родных во врагов.
- Отправляться в дальнюю дорогу — поездки сулят неприятности, если их нельзя отложить — будьте осторожны.
- Ходить босиком по траве незамужним девушкам — это «собьет с пути» суженого.
Что нужно сделать обязательно
- Провести время с любимыми — укрепляет отношения и приносит гармонию.
- Собирать целебные травы (лютики, купальницу) — утренняя роса наделяет их особой силой для лечения болезней.
- Чистить колодцы — вода в них станет чистой и целебной.
- Навести порядок в доме — отпугивает нечистую силу и привлекает удачу.
- Делиться уловом рыбы с соседями или нуждающимися — к достатку в доме.
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