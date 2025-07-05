Дождь 5 июля — к урожаю, а золотой закат — к теплу: народные приметы

Приметы на 5 июля — что можно и нельзя делать в Евсеев день

Дождь 5 июля — к урожаю, а золотой закат — к теплу: народные приметы

Хотите заглянуть в будущее через приметы 5 июля? Поведение птиц, зверей и сама погода в этот день становятся вещими знаками. Откройте народную мудрость Евсеева дня: узнайте, что строго запрещено и что обязательно нужно сделать для благополучия.

Погодные приметы

Дождь 5 июля — к богатому урожаю хлеба и льна.

Радуга в полдень предвещает скорую грозу.

Туман над берегами — к сырой и дождливой погоде.

Роса вечером — следующий день будет ясным и теплым.

Золотой закат — к сухой погоде без осадков в ближайшие дни.

Приметы по поведению зверей и птиц

Вороны каркают — к беде или несчастью.

Летучие мыши летают после заката — к теплой и ясной погоде.

Муравьи прячутся в муравейник — к грозе или сильному дождю.

Комары и мошки роем вьются — к солнечным дням.

Куры купаются в пыли — к скорому ненастью.

Что нельзя делать 5 июля

Ходить в баню — чтобы не потревожить банника (духа бани) и его гостей, иначе можно заболеть или получить травму.

Начинать важные дела до полудня — риски будут провальными, а начинания неудачными.

Ссориться с близкими — конфликты могут превратить родных во врагов.

Отправляться в дальнюю дорогу — поездки сулят неприятности, если их нельзя отложить — будьте осторожны.

Ходить босиком по траве незамужним девушкам — это «собьет с пути» суженого.

Что нужно сделать обязательно

Провести время с любимыми — укрепляет отношения и приносит гармонию.

Собирать целебные травы (лютики, купальницу) — утренняя роса наделяет их особой силой для лечения болезней.

Чистить колодцы — вода в них станет чистой и целебной.

Навести порядок в доме — отпугивает нечистую силу и привлекает удачу.

Делиться уловом рыбы с соседями или нуждающимися — к достатку в доме.

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