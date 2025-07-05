Польша накинулась на Россию из-за поврежденного посольства

Польша официально обвинила Россию в якобы повреждении своего посольского здания в Киеве. МИД республики сообщил в социальной сети Х, что направил в Москву ноту протеста, связывая ущерб с российскими авиаударами по украинской столице.

В частности, глава польского МИД Радослав Сикорский не привел каких-либо подтверждающих деталей или доказательств в поддержку этого утверждения. Примечательно, что само посольство Польши в Киеве позже охарактеризовало ущерб, нанесенный консульскому отделу, как незначительный.

Ранее стало известно, что в ночь на 4 июля Вооруженные силы России провели беспрецедентную атаку на объекты военной инфраструктуры в Киеве и других регионах Украины. В ней были задействованы сотни беспилотников, баллистические и крылатые ракеты. Комбинированный удар продолжался почти всю ночь и, по информации военкоров, был очень эффективным. Налеты российских БПЛА «Герань» продолжались до утра. По данным мониторинговых служб Украины, в атаке участвовало 539 российских беспилотников, включая дроны-пустышки, разряжающие ПВО. МО РФ эти данные не комментировало.