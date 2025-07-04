Адская ночь в Киеве. Град из «Гераней» и «Кинжалов»: цели ВС РФ, что дальше

В ночь на 4 июля Вооруженные силы России провели беспрецедентную атаку на объекты военной инфраструктуры в Киеве и других регионах Украины. В ней были задействованы сотни беспилотников, баллистические и крылатые ракеты. Комбинированный удар продолжался почти всю ночь и, по информации военкоров, был очень эффективным. Почему ВС РФ нанесли этот массированный удар, каковы его результаты, кто и что помогает выявлять военные цели противника, читайте в материале NEWS.ru.
Что известно о ракетном ударе по Киеву
ВС РФ в ночь на 4 июля нанесли комбинированный удар по объектам ВСУ на Украине. Согласно информации военных корреспондентов, для поражения целей были применены сотни БПЛА, баллистические ракеты «Искандер-М», крылатые ракеты «Искандер-К» и «Кинжал».
«Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного базирования, аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом „Кинжал“, ударными беспилотными летательными аппаратами дальнего действия по промышленным предприятиям», — сообщили в Минобороны РФ.
Налеты российских БПЛА «Герань» продолжались до утра. По данным мониторинговых служб Украины, в атаке участвовало 539 российских беспилотников, включая дроны-пустышки, разряжающие ПВО. МО РФ эти данные не комментировало.
В результате ударов в Киеве были поражены средства противовоздушной обороны в аэропортах Жуляны и Борисполь, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный. По его данным, повреждения также получила Национальная академия СБУ, складские помещения и производственные мощности украинского ВПК в Киевской области. «Украинские железные дороги» сообщили, что в результате ударов в Киеве повреждена ж/д инфраструктура.
Также в ходе атаки были поражены объекты ВСУ в Харькове, Павлограде и Новопавловке Днепропетровской области, Чернигове, Сумах и Полтаве, добавил Поддубный. В Краматорске ударные БПЛА поразили тыловые базы украинской армии. Предположительно, уничтожен ЗРК Patriot. МО РФ эти данные не комментировало.
Почему был нанесен такой массированный удар
ВС РФ необходимо увеличивать интенсивность ударов, считает бывший замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны России генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский.
«Мы — в наступлении, пусть не очень быстром, но всякое наступление должно сопровождаться подобными ударами. То, что начали наносить удары по железнодорожной инфраструктуре, это правильно. Может быть, прекратится вот этот дипломатический туризм в Киев. Надо вообще уничтожить там все вокзалы и железнодорожные узлы. Пусть летают на вертолетах, а мы их все будем сбивать», — сказал он в беседе с NEWS.ru.
Такой массированный налет на военные объекты Украины, по мнению военного эксперта Василия Дандыкина, стал ответом на постоянные обстрелы гражданских объектов в РФ.
«Не прекращаются атаки, теракты. Просто это был, пожалуй, один из самых, если не самый массированный, комплексных налетов. Были привлечены „Кинжалы“, а это весьма дорогостоящие ракеты. И применяются они только тогда, когда нужно уничтожить что-то глубоко под землей. Это могут быть, к примеру, бункеры руководства или подземные заводы», — пояснил эксперт NEWS.ru.
Кроме того, считает Дандыкин, ВС РФ массированной комплексной атакой отомстили за гибель заместителя главкома ВМФ Михаила Гудкова.
«Это очень тяжелая потеря. И за такими личностями идет целенаправленная охота. Несомненно, такие, как генерал Гудков, это будущее нашей армии. Это талантливые молодые люди. И это уже не сегодняшний, а завтрашний день наших вооруженных сил. Будущее, которое не обещает быть легким», — говорит эксперт.
Как удалось уничтожить ЗРК Patriot
По словам Бужинского, речь может идти об уничтожении даже двух батарей ЗРК Patriot, хотя украинцы этого не подтверждают.
«Но я надеюсь, что это действительно так. У них всего-то, по-моему, шесть или восемь батарей. Поэтому чем больше мы уничтожаем, тем меньше остается. Здесь важно сказать о том, что наша разведка работает достаточно эффективно. Это вселяет надежду на своевременное и эффективное уничтожение всех этих военных целей», — сказал эксперт.
Работа нашей резидентуры в тылу врага сейчас сильно затруднена, считает Дандыкин.
«Я думаю, что нынешним подпольщикам сложнее даже, чем во времена немецко-фашистской оккупации. Но тем не менее при всей оголтелости и дебилизации населения бандеровской идеологией, конечно же, есть люди, которые нам симпатизируют. И дай бог, чтобы они были живы, здоровы, потому что они понимают сущность этого режима, они стараются, рискуют и собой, и своими семьями», — подчеркнул он.
Тем не менее, по его словам, сейчас система противовоздушной обороны Украины «сыплется на наших глазах».
«Ракеты, как видим, уже некому и нечем сбивать. Такие массированные групповые удары (не только по Киеву, но и по Кривому Рогу, Сумам, Одессе) могут указывать на то, что мы собираемся завершить специальную военную операцию на наших условиях», — подчеркнул Дандыкин.
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