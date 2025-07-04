Адская ночь в Киеве. Град из «Гераней» и «Кинжалов»: цели ВС РФ, что дальше

Адская ночь в Киеве. Град из «Гераней» и «Кинжалов»: цели ВС РФ, что дальше

В ночь на 4 июля Вооруженные силы России провели беспрецедентную атаку на объекты военной инфраструктуры в Киеве и других регионах Украины. В ней были задействованы сотни беспилотников, баллистические и крылатые ракеты. Комбинированный удар продолжался почти всю ночь и, по информации военкоров, был очень эффективным. Почему ВС РФ нанесли этот массированный удар, каковы его результаты, кто и что помогает выявлять военные цели противника, читайте в материале NEWS.ru.

Что известно о ракетном ударе по Киеву

ВС РФ в ночь на 4 июля нанесли комбинированный удар по объектам ВСУ на Украине. Согласно информации военных корреспондентов, для поражения целей были применены сотни БПЛА, баллистические ракеты «Искандер-М», крылатые ракеты «Искандер-К» и «Кинжал».

«Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного базирования, аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом „Кинжал“, ударными беспилотными летательными аппаратами дальнего действия по промышленным предприятиям», — сообщили в Минобороны РФ.

Налеты российских БПЛА «Герань» продолжались до утра. По данным мониторинговых служб Украины, в атаке участвовало 539 российских беспилотников, включая дроны-пустышки, разряжающие ПВО. МО РФ эти данные не комментировало.

В результате ударов в Киеве были поражены средства противовоздушной обороны в аэропортах Жуляны и Борисполь, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный. По его данным, повреждения также получила Национальная академия СБУ, складские помещения и производственные мощности украинского ВПК в Киевской области. «Украинские железные дороги» сообщили, что в результате ударов в Киеве повреждена ж/д инфраструктура.

Также в ходе атаки были поражены объекты ВСУ в Харькове, Павлограде и Новопавловке Днепропетровской области, Чернигове, Сумах и Полтаве, добавил Поддубный. В Краматорске ударные БПЛА поразили тыловые базы украинской армии. Предположительно, уничтожен ЗРК Patriot. МО РФ эти данные не комментировало.

Ракетный комплекс ОТРК «Искандер-М» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему был нанесен такой массированный удар

ВС РФ необходимо увеличивать интенсивность ударов, считает бывший замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны России генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский.

«Мы — в наступлении, пусть не очень быстром, но всякое наступление должно сопровождаться подобными ударами. То, что начали наносить удары по железнодорожной инфраструктуре, это правильно. Может быть, прекратится вот этот дипломатический туризм в Киев. Надо вообще уничтожить там все вокзалы и железнодорожные узлы. Пусть летают на вертолетах, а мы их все будем сбивать», — сказал он в беседе с NEWS.ru.

Такой массированный налет на военные объекты Украины, по мнению военного эксперта Василия Дандыкина, стал ответом на постоянные обстрелы гражданских объектов в РФ.

«Не прекращаются атаки, теракты. Просто это был, пожалуй, один из самых, если не самый массированный, комплексных налетов. Были привлечены „Кинжалы“, а это весьма дорогостоящие ракеты. И применяются они только тогда, когда нужно уничтожить что-то глубоко под землей. Это могут быть, к примеру, бункеры руководства или подземные заводы», — пояснил эксперт NEWS.ru.

Кроме того, считает Дандыкин, ВС РФ массированной комплексной атакой отомстили за гибель заместителя главкома ВМФ Михаила Гудкова.

«Это очень тяжелая потеря. И за такими личностями идет целенаправленная охота. Несомненно, такие, как генерал Гудков, это будущее нашей армии. Это талантливые молодые люди. И это уже не сегодняшний, а завтрашний день наших вооруженных сил. Будущее, которое не обещает быть легким», — говорит эксперт.

Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К с новейшей гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как удалось уничтожить ЗРК Patriot

По словам Бужинского, речь может идти об уничтожении даже двух батарей ЗРК Patriot, хотя украинцы этого не подтверждают.

«Но я надеюсь, что это действительно так. У них всего-то, по-моему, шесть или восемь батарей. Поэтому чем больше мы уничтожаем, тем меньше остается. Здесь важно сказать о том, что наша разведка работает достаточно эффективно. Это вселяет надежду на своевременное и эффективное уничтожение всех этих военных целей», — сказал эксперт.

Работа нашей резидентуры в тылу врага сейчас сильно затруднена, считает Дандыкин.

«Я думаю, что нынешним подпольщикам сложнее даже, чем во времена немецко-фашистской оккупации. Но тем не менее при всей оголтелости и дебилизации населения бандеровской идеологией, конечно же, есть люди, которые нам симпатизируют. И дай бог, чтобы они были живы, здоровы, потому что они понимают сущность этого режима, они стараются, рискуют и собой, и своими семьями», — подчеркнул он.

Тем не менее, по его словам, сейчас система противовоздушной обороны Украины «сыплется на наших глазах».

«Ракеты, как видим, уже некому и нечем сбивать. Такие массированные групповые удары (не только по Киеву, но и по Кривому Рогу, Сумам, Одессе) могут указывать на то, что мы собираемся завершить специальную военную операцию на наших условиях», — подчеркнул Дандыкин.

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