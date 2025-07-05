Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 5 июля, стало лучше?

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 5 июля, стало лучше?

Следим за уровнем пыльцы в столичном воздухе сегодня, 5 июля, и рассказываем, чего бояться аллергикам.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

В субботу в столице ожидается переменная облачность. Ясно, прогнозируют синоптики, будет только вечером. Температура для середины лета будет относительно невысокой: выше +20 не ожидается.

Концентрация пыльцы ожидается ниже средней для июля, но не нулевая. Легкий ветер будет разносить пыльцу. Состояние аллергиков, вероятно, будет лучше, чем в жаркие сухие дни.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 5 июля

Продолжаем следить за уровнем пыльцы злаковых культур в воздухе. Концентрация относительно вчерашнего дня несколько снизилась, но все также доходит до 1000 единиц на кубометр. Это довольно серьезно, так что будьте осторожны.

Что касается остальных аллергенов, то их активность далеко не такая высокая. Сейчас уровень пыльцы березы, например, минимален. Дерево отцвело. Плесневые грибки также не проявляют активность. Поэтому беспокоиться стоит в первую очередь все же тем, у кого аллергия на злаковые культуры.

Не игнорируйте симптомы, своевременно принимайте антигистаминные препараты, соблюдайте гигиену и при необходимости обращайтесь к врачу. Эти простые шаги помогут вам контролировать аллергию и улучшить качество жизни в этот непростой период.

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