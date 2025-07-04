Военкор назвал атаку ВСУ на Подмосковье попыткой Киева понравиться Трампу

Попытки ВСУ атаковать цели в глубине России, в том числе в Московской области, объясняются желанием президента Украины Владимира Зеленского заручиться поддержкой американского лидера Дональда Трампа, высказал мнение военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале. По его словам, в Киеве решили попытать удачу после высказанного Трампом недовольства по поводу разговора с главой РФ Владимиром Путиным.

Сегодняшние попытки ВСУ атаковать цели в глубине российской территории — это еще и желание киевских холуев понравиться Трампу, который после разговора с Владимиром Путиным заявил, что не удовлетворен проведенной беседой, — написал журналист.

Утром 4 июля мэр подмосковного Сергиева Посада Оксана Ероханова сообщила, что городской округ атаковали беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины. В районе микрорайона Звездочка прогремело четыре взрыва.

После атаки Ероханова уточнила, что без электричества остались жители пяти микрорайонов Сергиево-Посадского округа. Она добавила, что частично электроснабжение отсутствует в микрорайоне Ферма. Кроме того, ранения получили два человека, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.