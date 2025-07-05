Составлен список московских пляжей, где можно и нельзя купаться в 2025 году

Составлен список московских пляжей, где можно и нельзя купаться в 2025 году

В 2025 году в Москве резко сократилось число мест для купания. Какие пляжи Роспотребнадзор признал безопасными, а какие нет?

На каких пляжах Москвы можно искупаться

В 2025 году Роспотребнадзор постановил, что купаться безопасно можно лишь в четырех локациях.

«Управление Роспотребнадзора по г. Москве осуществляет контроль за зонами отдыха на соответствие требованиям санитарного законодательства. По состоянию на 03.07.2025 функционируют четыре зоны отдыха с купанием», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, плавать все еще можно на озере Белом (Восточный административный округ), Мещерском пруду (Западный административный округ), Пионерском пруду (Центральный административный округ) и Тропаревском пруду (Юго-Западный административный округ).

Где в Москве запрещено купаться, но разрешено загорать

Роспотребнадзор запретил купание в 10 из 14 официальных зон отдыха столицы из-за опасного загрязнения воды. Полностью запрещено купание в зонах «Серебряный Бор-2» и «Серебряный Бор-3» (СЗАО), на озере Черном (ЗелАО) и Школьном (ЗелАО).

Зоны «Левобережье», пляж «Динамо», Головинские пруды и Большой Садовый пруд (все — САО) приняты в эксплуатацию как зоны отдыха без права купания в связи с несоответствием качества воды водоемов и песка. Как уточняет ведомство, последние лабораторные анализы выявили превышение по микробиологическим показателям в запрещенных водоемах.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что территории всех закрытых для купания зон отдыха остаются доступны для посетителей. Здесь разрешен пляжный отдых (загорание), занятия спортом и другой досуг, не связанный с заходом в воду.

«В случае установления по результатам исследований их соответствия нормативам, информация о возобновлении купания будет незамедлительно размещена на сайте Управления. Дополнительно информируем, что территория указанных зон отдыха может использоваться для пляжного отдыха, занятий спортом и других видов досуга», — заявили в Роспотребнадзоре.

Как россиянам выбирать места для купания

Летний купальный сезон должен быть не только приятным, но и безопасным, рассказала врач Ольга Уланкина. По ее словам, следует начинать купание при температуре воды от +18 до +22 °C и выбирать проверенные пляжи, чтобы избежать заражений и травм.

«Для купания важно выбирать только проверенные и разрешенные места. Другие водоемы могут быть опасны. Вода в них нередко содержит бактерии и паразитов, которые способны вызвать инфекции кожи, кишечные заболевания и другие проблемы со здоровьем», — объяснила медик.

Врач посоветовала избегать водоемов с утками и водоплавающими птицами из-за риска заражения. Также необходимо остерегаться водоемов рядом с заводами и свалками. Лучший вариант — официальные пляжи и бассейны.

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