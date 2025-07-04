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04 июля 2025 в 19:19

Как чувствует себя владелец сафари-парка, покусанный львом, что с хищником

Олег Зубков Олег Зубков Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Владелец крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков вышел из больницы, куда он попал в конце июня после нападения льва. Несмотря на то, что предприниматель был на волосок от смерти, при выписке он улыбался и шутил. NEWS.ru выяснил, в каком состоянии сейчас находится Зубков, когда он вернется на работу и что будет с напавшим на него хищником.

В каком состоянии находится директор «Тайгана»

Олега Зубкова выписали из Краснодарской краевой клинической больницы № 1 имени профессора Очаповского 3 июля. На выходе владелец «Тайгана» улыбался и шутил, однако говорил еще хриплым голосом и держался за шею.

«Я воскрес. Еще немного есть дырок, которые зарастут, но академик Плеханов, который руководит данной клиникой, сказал, что <…> все у меня хорошо», — поделился предприниматель.

По его словам, в больнице посчитали, что состояние позволяет ему продолжить лечение амбулаторно. Зубков рассказал, что знает, как о его судьбе переживала вся страна, и пообещал ответить на все вопросы общественности через два-три дня, когда «проверит хозяйство».

Пресс-секретарь предпринимателя Татьяна Алексагина рассказала NEWS.ru, что сейчас Зубков чувствует себя хорошо, но пока не может много разговаривать.

«Я нахожусь с ним рядом, мы едем домой в Крым. На вторник он назначил пресс-конференцию, уже из этого вы можете судить о его самочувствии. Перед отъездом он выбирал обои в краснодарском магазине для своих новых помещений, купил пару льняных костюмов, сводил супругу в ресторан. Самочувствие прекрасное у него», — поделилась собеседница.

Что будет с напавшим на Зубкова львом

В жизни льва, который набросился на Зубкова и чуть не растерзал его, ничего не изменится: его ждет «такая же львиная судьба», сказала Алексагина. Она подчеркнула, что ее начальник никогда не поступал жестоко даже с теми животными, которые вели себя агрессивно.

Директор крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков со львами Директор крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков со львами Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

«Он (напавший хищник. — NEWS.ru) как жил со львами, так и будет жить. Олег Алексеевич никогда ни одного питомца, ни одно животное не убивал, не усыплял. Наоборот — принимал и львов, и других животных, которые попали в трудную жизненную ситуацию, которые на дрессировщиков нападали или между собой дрались. И с этим будет то же самое», — сказала Алексагина.

Говоря о мерах безопасности, она отметила, что самую сложную работу по кормлению хищников и уборке их вольеров Зубков продолжит делать самостоятельно, поскольку львы в «Тайгане» признают и слушаются только его. Она подчеркнула, что в связи с этим «никто в здравом уме» не согласится это делать за директора в саванне на площади 20 гектаров.

«Этот случай ни о чем не говорит. Лев просто испугался. И Олег Алексеевич в ближайшее время намерен с ним контактировать, как и раньше. О каких мерах безопасности идет речь? Это выбор профессии. Вот Жак-Ив Кусто принял решение и нырял на глубину, это его мир, его профессия. Или [Федор] Конюхов, который мотается по просторам океана… Так и тут — это его выбор, выбор настоящего мужчины», — добавила собеседница NEWS.ru.

Что сказал Зубков о покурившей вейп обезьяне

Алексагина также поделилась переживаниями Зубкова относительно судьбы орангутана Даны, которой российская боксерша Анастасия Лучкина во время посещения сафари-парка дала покурить вейп. По ее словам, пострадавший примат является одним из любимых животных директора «Тайгана».

«Как только мы приедем, я думаю, он сразу пойдет к Дане, потому что это его любимица. Он растил ее с младенчества. Она очень по нему скучает. Ничего хорошего он не думает. Конечно, он понимает, что это глупость той девушки, но и устраивать разборки с ней, ломать ее судьбу он не собирается. Что сделано, то сделано. Главное, что Дана жива. Это останется на совести девушки», — подытожила Алексагина.

Директор крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков гладит льва Директор крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков гладит льва Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Что известно о нападении льва на своего хозяина

Вечером 22 июня Олег Зубков, как обычно, вошел в вольер со львами, чтобы их покормить. Как рассказывала очевидица происшествия Наталья Кучерова, в этот момент бизнесмен был один.

«Это тоже было частью зрелища в парке, как мы поняли. Все посетители смотрели, как животному бросают мясо. Но лев просто бросился на Зубкова, и какое-то время ему даже удалось устоять на ногах, но после он схватил его за горло и повалил на землю», — вспоминала девушка.

По словам другой посетительницы парка, в какой-то момент хищник «начал таскать его за шею как игрушку». Она отметила, что затем сотрудница «Тайгана» въехала в бок льву на электрокаре. Но это не помогло — хищник вновь вцепился в шею Зубкову и потащил его под мост. Тогда сотрудница парка схватила ведро с метлой и кинула их во льва. Зверь отпустил Зубкова и убежал.

Представители «Тайгана» сообщили, что после этого посетитель парка Алексей спрыгнул в вольер, взял на руки директора и утащил к машине. Впоследствии выяснилось, что зверя от Зубкова отогнала его помощница Татьяна Алексагина.

Следственный комитет России начал проверку по статьям 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

Тем временем раненого Зубкова в крайне тяжелом состоянии доставили в ближайшую больницу, при этом он оставался в сознании. Врачи диагностировали повреждения мышц шеи и груди, а также трахеи. Ему успешно провели операцию, которая продлилась три часа. С врачами мужчина общался сам, переписываясь на листке бумаги.

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Какой вердикт вынес напавшему льву Росприроднадзор

В Росприроднадзоре Крыма заявили, что льва не будут усыплять. Экспертная комиссия решила, что хищник повел себя так, как заложено природой, а человек совершил ошибку, оставшись один на один с диким животным.

В ведомстве также отметили, что регламент запрещает сотрудникам находиться в вольере в одиночку. Неосторожность директора парка — это не повод усыплять льва.

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Александр Финохин
А. Финохин
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