В Подмосковье ядовитые змеи терроризируют женщин

В Подмосковье и окрестностях зафиксирована серия случаев укусов гадюк, передает Telegram-канал Baza. Они скрываются в траве и атакуют внезапно. Чаще всего от их укусов страдают представительницы женского пола.

В токсикологическое отделение Института Склифосовского за последнее время поступили четыре женщины, которые пострадали от укусов ядовитых змей. Все происходило внезапно: кто-то отправился в лес за ягодами, кто-то случайно наступил на гадюку, которая грелась на тропинке, а кто-то просто убирал сорняки. У всех пострадавших были отеки и мучительные боли.

В случае укуса гадюки необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Важно ограничить подвижность укушенной части тела. Если укус пришелся на руку, следует снять все украшения. Место укуса следует тщательно промыть с использованием мыла. После этого необходимо обеспечить обильное питье. Также рекомендуется принять антигистаминные препараты.

Ранее ветеринар рассказал о причинах появления гадюк в городской среде и объяснил, что змеи атакуют человека только в крайнем случае. Он связал увеличение количества гадюк с аномально теплой зимой. Эксперт также отметил, что теперь змей можно встретить даже во дворах жилых домов.