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26 июля 2025 в 15:59

Ветеринар объяснил участившиеся нападения гадюк на москвичей

Ветеринар Шеляков: в Москве стало больше гадюк из-за слишком теплой зимы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чрезвычайно теплая зима спровоцировала рост популяции гадюк, заявил NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. По его словам, теперь змеи встречаются даже во дворах жилых домов из-за размножающихся крыс.

Гадюк просто стало больше из-за чрезвычайно теплой зимы. Их популяция стала больше, гораздо больше. Они начинают охватывать больший ареал, в Москве они появились даже во дворах жилых комплексов, особенно в новых районах рядом с лесными массивами, — добавил эксперт.

Он подчеркнул, что крыс становится больше из-за помоек. Шеляков подчеркнул, что на человека гадюка нападет только в крайнем случае.

Где живут люди, там полно свалок, где свалки, там активно размножаются грызуны, которые являются основной пищей гадюк, так что они даже в городе начали появляться. А по поводу агрессии, человек не входит в рацион гадюки. Они атакуют в крайних случаях, от безысходности. Вы еще попробуйте ее поймать, она предпочитает ретироваться при виде человека, — подытожил Шеляков.

Ранее сообщалось, что гадюка укусила жительницу Подмосковья в ногу, после того как та наступила на нее. Инцидент произошел в тот момент, когда пострадавшая выносила посуду из дома. Вскоре после укуса нога женщины сильно отекла и почернела, появилась резкая боль. Врачи Института Склифосовского оперативно определили степень воздействия яда и назначили лечение. По их словам, сейчас жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает.

змеи
гадюки
Россия
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