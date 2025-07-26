Ветеринар объяснил участившиеся нападения гадюк на москвичей

Чрезвычайно теплая зима спровоцировала рост популяции гадюк, заявил NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. По его словам, теперь змеи встречаются даже во дворах жилых домов из-за размножающихся крыс.

Гадюк просто стало больше из-за чрезвычайно теплой зимы. Их популяция стала больше, гораздо больше. Они начинают охватывать больший ареал, в Москве они появились даже во дворах жилых комплексов, особенно в новых районах рядом с лесными массивами, — добавил эксперт.

Он подчеркнул, что крыс становится больше из-за помоек. Шеляков подчеркнул, что на человека гадюка нападет только в крайнем случае.

Где живут люди, там полно свалок, где свалки, там активно размножаются грызуны, которые являются основной пищей гадюк, так что они даже в городе начали появляться. А по поводу агрессии, человек не входит в рацион гадюки. Они атакуют в крайних случаях, от безысходности. Вы еще попробуйте ее поймать, она предпочитает ретироваться при виде человека, — подытожил Шеляков.

Ранее сообщалось, что гадюка укусила жительницу Подмосковья в ногу, после того как та наступила на нее. Инцидент произошел в тот момент, когда пострадавшая выносила посуду из дома. Вскоре после укуса нога женщины сильно отекла и почернела, появилась резкая боль. Врачи Института Склифосовского оперативно определили степень воздействия яда и назначили лечение. По их словам, сейчас жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает.