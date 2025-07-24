Стало известно, накажут ли за купание в Черном море Эколог Пукалов: за купание в загрязненных местах Черного моря положен штраф

За купание в Черном море на побережье Анапы отдыхающих могут оштрафовать, предупредил в беседе с NEWS.ru директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зелёный патруль». Роман Пукалов. По его словам, в том районе, где затонул мазут, купаться не разрешается.

За купание на закрытом для туристов пляже в Черном море могут оштрафовать на тысячу рублей. Там, где затонул мазут, море тоже чистое на вид, но Роспотребнадзор не разрешает купание. Я предполагаю, это делается из-за угрозы того, что при повышении температуры мазут может подняться в верхние слои моря. Поэтому пока пляжи не открывают, — прокомментировал эксперт.

Но это не мешает отдыхать на природе и дышать чистым воздухом, сказал он. В Анапе есть много замечательных бассейнов. Эколог отметил, что купаться в Черном море можно везде, где Роспотребнадзор открыл пляжи: южнее Анапы до самой Абхазии, в Геленджике, Туапсе, Новороссийске, Сочи, Адлере — в этих городах нет никаких проблем.

Ранее сообщалось, что отдыхающие в Анапе открыли сезон в Черном море. По словам эколога, купание в загрязненной воде может привести к дерматитам.