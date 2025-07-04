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04 июля 2025 в 17:29

Вкусный и быстрый завтрак: рецепт хачапури за 15 минут

Вкусный и быстрый завтрак: рецепт хачапури за 15 минут Вкусный и быстрый завтрак: рецепт хачапури за 15 минут Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите порадовать себя или близких хачапури с сыром, но нет времени? Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка! Готовится блюдо за считаные минуты.

Для теста: 160 г муки (1 ст.), 1/2 ч. л. разрыхлителя, 1/2 ч. л. соли, 3 ст. л. кефира или натурального йогурта, 1 ст. л. растительного масла. Для начинки: 100 г сыра (сулугуни, моцарелла, адыгейский), 1 яйцо, 1 ст. л. сметаны или творога.

Как приготовить хачапури с сыром быстро? Соедините муку, разрыхлитель и соль. Добавьте кефир и масло, вымесите мягкое, но не липкое тесто. Натертый сыр смешайте со сметаной (или творогом). Если любите более насыщенный вкус, добавьте щепотку сушеного чеснока или зелени.

Раскатайте тесто в круглую лепешку и выложите на него начинку, отступая от краев 2 см. Заверните края, формируя традиционную «лодочку». Для любителей яиц – сделайте углубление и аккуратно влейте яйцо.

Хачапури с сыром на сковороде с маслом жарьте под крышкой 5–7 минут с каждой стороны.

общество
кулинария
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хачапури
Алина Ясинская
А. Ясинская
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