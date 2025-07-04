Топ-менеджеры месторождения ЮГК подпали под уголовное дело

Уголовные дела возбуждены в отношении двух руководителей предприятий в структуре «Южуралзолота» в Челябинской области, сообщает РИА Новости. Речь идет о главе горно-обогатительного комбината «Светлинский» Сергее Щелокове и начальнике этой фабрики Дмитрии Бендике.

Отмечается, что мужчин обвиняют в нарушении правил охраны окружающей среды, а также порче земли. Кроме того, Бендик подозревается в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Предположительно, ущерб от их деятельности составляет 6 млрд рублей.

Ранее президент и крупнейший акционер компании «Южуралзолото» Константин Струков сообщил об отсутствии планов скрываться от правоохранительных органов. Миллиардер не стал высказываться насчет иска Генпрокуратуры о национализации предприятий холдинга «Южуралзолото Группа Компаний». По его словам, сейчас он находится в Челябинской области.

Тем временем Банк России принял решение о приостановке торгов акциями «Южуралзолота» из-за высокой волатильности. Зампред ЦБ Филипп Габуния объяснил, что это временная мера для «успокоения» рынка.