Стало известно о росте концентрации в мире опасного химиката Растущую концентрацию «вечного химиката» выявили в осадках по всему миру

Ученые выявляют все более высокие концентрации рифторуксусной кислоты (TFA) в осадках, сообщает MIR24.TV. Отмечается, что этот «вечный химикат» накапливается в окружающей среде.

В частности, за последние 40 лет содержание TFA в листьях и иголках деревьев в Германии возросло в 5 – 10 раз. Повышение уровня кислоты также выявили в канадских арктических льдах и грунтовых водах Дании.

TFA – это синтетический компонент, который попадает в окружающую среду через промышленное производство, а также утечки холодильных агентов и распада ряда пестицидов. Он относится к группе «вечных химикатов», поскольку не разрушается естественным образом.

Ранее сообщалось, что стремительное расширение производства пластика становится серьезной проблемой для всего мира и перечеркивает любые программы, нацеленные на борьбу с изменением климата. Уже к 2050 году выбросы от производства пластмассы увеличатся втрое, что эквивалентно работе 1700 угольных заводов.