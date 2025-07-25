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25 июля 2025 в 07:20

В дождях по всему миру выявили повышение уровня необычной кислоты

Nature: в дождях по всему миру повышается содержание трифторуксусной кислоты

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Ученые фиксируют повышение концентрации трифторуксусной кислоты (TFA) в осадках — от дождя и снега до талой воды в Арктике, сообщает издание Nature. Эксперты пояснили, что вещество относят к группе «вечных химикатов», которые попадают в окружающую среду через промышленное производство, утечки хладагентов и другими аналогичными способами.

За последние годы содержание TFA в листьях деревьев Германии выросло в 5–10 раз, ее находят в арктических ледяных кернах, грунтовых водах Дании и реках Европы. Кислота, как говорится в материале, накапливается в почве, воде и живых организмах, в человеческой крови и моче. Пока что ученые сходятся во мнении, что выявленное количество вещества не может нанести вред организму, однако новые исследования указывают на потенциальное влияние на репродуктивное здоровье и экосистемы.

Ранее международная группа ученых под руководством Давида Амбласа из Университета Барселоны и Риккардо Аросио из Университета Корка создала самую подробную карту подводных каньонов Антарктики. Исследователи считают, что эти каньоны помогают обмениваться течениями между шельфом и глубинами океана.

Тем временем ученые Саратовского медуниверситета разработали новый метод борьбы с внутрибольничными инфекциями. Исследователи используют почвенные бактерии для производства наночастиц серебра, эффективных против устойчивых к антибиотикам микробов.

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