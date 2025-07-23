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23 июля 2025 в 16:27

Ученые определили значение антарктических каньонов

Антарктические каньоны оказывают влияние на климат планеты, прогревая ледники

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Международная группа ученых под руководством Давида Амбласа из Университета Барселоны и Риккардо Аросио из Университета Корка создала самую подробную карту подводных каньонов Антарктики, сообщает Gazeta.SPb. Исследователи считают, что эти каньоны помогают обмениваться течениями между шельфом и глубинами океана.

В ходе исследования было обнаружено около 332 каньонов, что в пять раз больше предыдущих оценок. Эти структуры на дне океана способствуют формированию антарктической донной воды и позволяют теплым глубинным течениям достигать оснований ледников. Исследователи подчеркивают необходимость расширения батиметрических исследований и включения новых данных в климатические модели для более точных прогнозов уровня моря и изменений в океане.

Ранее сообщалось, что максимальная толщина льда в Антарктиде составляет 4757 метров. В частности, эксперты поделились самой подробной к настоящему времени картой Антарктиды без ледяного покрова. Соответствующий проект включает данные за период, который составляет более 60 лет.

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океаны
Антарктика
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