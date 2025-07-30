В МЧС отреагировали на сообщения о распылении химикатов над Нальчиком

В МЧС отреагировали на сообщения о распылении химикатов над Нальчиком В МЧС опровергли сообщения о распылении химических веществ над Нальчиком

В МЧС Кабардино-Балкарии опровергли сообщения о распылении химических веществ над Нальчиком. В Telegram-канале ведомства эту информацию назвали фейком и призвали не распространять ложную информацию. МЧС просит доверять только проверенным источникам.

В социальных сетях распространяется фейк о том, что над Нальчиком самолет будет распылять химические вещества. Информация не соответствует действительности, — говорится в сообщении.

Ранее Минцифры России опровергло информацию о том, что использование национального мессенджера MAX будет обязательным условием для постановки электронной подписи. Как заверили в министерстве, для этого по-прежнему будет необходимо приложение «Госключ». Власти пояснили, что в новом законе говорится лишь об эксклюзивном бесшовном взаимодействии «Госключа» с национальным мессенджером, что позволит упростить направление и получение на подпись документов, например договоров с операторами связи, просто направив их в чат.

До этого МВД России официально опровергло информацию о возможном запрете праворульных автомобилей. Как сообщила в своем Telegram-канале представитель ведомства Ирина Волк, слухи о включении такого запрета в Стратегию безопасности дорожного движения до 2036 года не соответствуют действительности.