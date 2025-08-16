«Будут саботировать»: на Западе раскрыли планы Киева после саммита США и РФ

Украина и страны Евросоюза попытаются загубить любые идеи, которые выработали Россия и США по итогам саммита на Аляске, заявил в социальной сети Х аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. Он отметил, что речь идет о саботаже.

[Москвой и Вашингтоном] будет создана основа для мира. Брюссель и Киев будут ее саботировать, — подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что ООН приняла к сведению переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Как отметил представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, ООН приветствует конструктивный диалог.

До этого посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев рассказал, что Россия и США в ближайшее время проведут консультации по устранению проблемных вопросов в двусторонних отношениях. По его словам, российская сторона уже подготовила необходимые документы по вопросу возобновления регулярного авиасообщения.

Тем временем стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не получил от Трампа обещанной информации о переговорах с Путиным. Источник в окружении Зеленского охарактеризовал сложившуюся ситуацию как «очень странную».