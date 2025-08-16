Посол РФ в Вашингтоне перечислил темы ближайших консультаций

Россия и США в ближайшее время проведут консультации по устранению проблемных вопросов в двусторонних отношениях, сообщил газете «Известия» посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев. Он также выразил желание ускорить восстановление авиасообщения между странами.

По словам дипломата, главной темой станет нормализация отношений, а именно работа над так называемыми «раздражителями». Причем российская сторона уже подготовила необходимые документы по вопросу возобновления регулярного авиасообщения и направила их коллегам из США.

В скором времени должны пройти очередные консультации по нормализации. Мы их называем по раздражителям в двусторонних отношениях, — сказал Дарчиев.

Ранее он выразил надежду, что состоявшийся на Аляске саммит Россия — США ускорит нормализацию дипотношений. В особенности в вопросе возвращения конфискованной дипсобственности. Без ее возврата обсуждение других вопросов затруднено. Дарчиев также признал, что в переговорах России и США в визовой сфере перемены происходят очень медленно. Однако пообещал быстро выдать визы американской делегации, если следующая встреча по урегулированию на Украине будет организована в Москве.