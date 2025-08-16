Двух подростков задержали за поджог вышки сотовой связи под Новосибирском

Двух подростков задержали за поджог вышки сотовой связи под Новосибирском

Двух подростков задержали по подозрению в поджоге вышки сотовой связи в Новосибирской области, сообщили в управлении на транспорте МВД по Сибири. По данным полиции, школьники 14 и 15 лет также пытались вывести из строя железнодорожное оборудование: устройство сигнализации на перегоне Каргат — Убинское.

По горячим следам установили личности и задержали подозреваемых в попытке вывести из строя железнодорожное оборудование на участке Западно-Сибирской железной дороги в Каргатском районе, — сказано в сообщении.

Подростки признались, что согласились выполнить задание неизвестного человека. Они купили горючую жидкость и экипировку. За работу им обещали заплатить 20 тысяч рублей, но после атаки «куратор» перестал отвечать и скрылся.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о покушении на теракт. Оба подростка находятся под домашним арестом.

Ранее в Орле задержали двух подростков за поджог стоящего в депо тепловоза по заказу анонимного куратора. Юноши бросили в локомотив зажигательную смесь, снимая происходящее на камеру. Из-за пожара частично выгорел аккумуляторный отсек тепловоза.