«Победа России предрешена»: в Индии раскрыли итоги саммита на Аляске

Саммит на Аляске показал, что победа России в конфликте на Украине предрешена, и Европе придется смириться с этим, считает бывший индийский дипломат, эксперт по вопросам международной безопасности Мелкулангара Бхадракумар. По его мнению, президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп пришли к общему знаменателю в вопросе урегулирования украинского кризиса, передает ТАСС.

Как я вижу, Трамп прекрасно понимает, что победа России в этой войне предрешена. <…> Для России и для Трампа первостепенной задачей является сейчас перезагрузка отношений между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Уже ясно, что между Трампом и Путиным будут хорошие личные отношения, — полагает Бхадракумар.

Он отметил, что обсуждать немедленное прекращение огня бессмысленно, так как «победа России неизбежна». Экс-дипломат выразил мнение, что оно произойдет позже, когда Украина сядет за стол переговоров на российских условиях и согласится на уступки.

Ранее президент индийского аналитического центра Imagindia Institute Робиндер Сачдев отмечал, что встреча Путина и Трампа, состоявшаяся на Аляске, ознаменовала завершение изоляции России и стала шагом к перезагрузке двусторонних отношений, придав им новый смысл. По его словам, перед переговорами у обоих лидеров было две общие цели — перезагрузка отношений и конфликт на Украине.