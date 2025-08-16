В России дополнительно выделят 500 млн рублей на одну дорогу Опережающее финансирование дороги в Крыму обойдется почти в 540 млн рублей

Правительство РФ выделит 539,8 млн рублей на досрочное финансирование работ по строительству и модернизации автомобильной дороги регионального значения в Крыму, сообщила пресс-служба кабмина. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Средства предназначены для обеспечения строительства трассы 35А-002 (Е-105), идущей через Симферополь, Алушту и Ялту. Они дадут возможность построить первый 25-километровый участок дороги, — сказано в сообщении правительства.

Ранее в Омской области автомобильная дорога, на ремонт которой израсходовали 77 млн рублей, оказалась в непригодном для эксплуатации состоянии. Автобусное сообщение по этому участку прекращено, и местным жителям приходится преодолевать пешком около 10 километров до ближайших садовых товариществ. По словам очевидцев, транспорт высаживает пассажиров в месте, где заканчивается асфальтовое покрытие.

До этого вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале сообщил о появлении музыкальной разметки на трассе М-12 «Восток». Первый подобный проект был реализован в прошлом году на автомагистрали М-11 «Нева». Теперь на 144-м километре владимирского участка М-12 при движении по специальной разметке можно услышать мелодию народной песни «Калинка-Малинка».