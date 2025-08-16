Раскрыты суточные потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Запад» ВСУ за сутки потеряли до 235 бойцов и четыре склада боеприпасов в зоне СВО

Потери украинской армии от действий Западной группировки войск за сутки составили до 235 человек личного состава, заявил начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров. По его словам, ВСУ также лишились нескольких бронированных машин и самоходных артиллерийских установок.

За сутки ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, машины Senator и Snatch, 12 автомобилей, установку Krab польского производства и установку Archer шведского производства, — подчеркнул Шаров.

Кроме того, военнослужащие ВС России ликвидировали три станции радиоэлектронной борьбы и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Помимо всего прочего, ВСУ остались без четырех складов боеприпасов, резюмировал начальник пресс-центра группировки.

Ранее в Черниговской области российские военные нанесли удар по крупному пункту дислокации иностранных наемников, числящихся в составе ВСУ. Для поражения цели были использованы оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».

До этого стало известно, что командование ВСУ вместо вывода подразделений из Харьковской области начало стягивать их к Красноармейску в ДНР. По данным источника в российских силовых структурах, на Покровском направлении 2-й батальон 92-й штурмовой бригады ВСУ «закончит свое существование».