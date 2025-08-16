Путин возложил цветы к могилам советских летчиков на Аляске

Президент РФ Владимир Путин посетил участок «Союзники в годы Второй мировой войны» на национальном военном кладбище Форт-Ричардсон по окончании переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Там находятся 14 советских захоронений, передает пресс-служба Кремля.

Известны имена и звания 11 советских военнослужащих: девять летчиков, участвовавших в перегоне самолетов из США в СССР по трассе Аляска — Сибирь, и двое моряков, находившихся в США для приема кораблей и судов по ленд-лизу. Одна могила остается безымянной. Путин возложил по букету из алых роз к девяти могилам летчиков.

Ранее Путин выразил надежду, что достигнутые с президентом США Трампом понимания откроют дорогу к миру на Украине. Глава государства подчеркнул, что Москва готова работать над этим. России хотелось бы, чтобы члены ЕС и Украина не чинили препятствий и не прибегали к провокациям или скрытым маневрам для срыва намечающегося прогресса, подчеркнул политик.

Также Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с Трампом в Анкоридже дал высокую оценку переговорам. По словам российского лидера, они прошли в конструктивной и уважительной атмосфере. Путин также отметил доверительный тон бесед с Трампом и его настроенность на результат.